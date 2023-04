Kan het Marengo-proces wel verder zonder Inez Weski?

Nu Ridouan Taghi zonder advocaat zit, is het de vraag welke invloed dit heeft op het Marengo-proces. Kan er nog wel uitspraak worden gedaan op 20 oktober nu de aangehouden Inez Weski de verdediging heeft neergelegd?

Het eerste kortetermijneffect was dinsdag al voelbaar. De zitting van 25 april in het Marengo-proces is vanwege de aanhouding van Weski uitgesteld tot 15 mei.

"De arrestatie heeft ons geschokt", zeggen Christian Flokstra en Nico Meijering. De advocaten van Mohamed R. zouden dinsdag verdergaan met hun verweer, gevolgd door het laatste woord van hun cliënt. Maar de "impact van de arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak-Marengo" is volgens hen op dit moment niet te overzien.

En die laatste opmerking is interessant. Want zijn resultaten van dat opsporingsonderzoek relevant voor de inhoud van het Marengo-proces? En zo ja, zal dat nog van invloed zijn op de geplande uitspraak in oktober?

De verwachting is dat hier snel duidelijkheid over komt. Weski zit nu nog in volledige beperkingen, wat betekent dat zowel het Openbaar Ministerie als Weski niet inhoudelijk op de verdenkingen kan ingaan. Als de beperkingen zijn opgeheven, zal het OM duidelijk maken of de verdenkingen tegen Weski ook impact hebben op het Marengo-proces. Die kans wordt niet heel groot geacht.

Marengo-proces bevindt zich in de laatste fase

Dat Marengo-proces is in de laatste fase beland. De strafeisen zijn uitgesproken, de advocaten hebben hun pleidooien gehouden en beide partijen hebben nogmaals de kans gehad om op elkaars verhaal te reageren. Alleen de advocaten van Mohamed R. en die van Achraf B. hebben nog recht op de zogeheten dupliek, gevolgd door het laatste woord.

Het Marengo-proces is dus aanbeland bij het staartje. Een van de theorieën is dat justitie net zo lang heeft gewacht met de aanhouding van Weski dat die niet van invloed is op het verloop van het Marengo-proces. Maar is dat wel zo?

Weski heeft nog een flink aantal verzoeken ingediend waarover nog geen beslissing is genomen. Zo moet nog een knoop worden doorgehakt over het horen van een elitemilitair die zegt dat hem in 2019 is gevraagd of het mogelijk was om Taghi tegen zijn zin mee te nemen vanuit Dubai, waar hij destijds verbleef. En of hij anders kon worden uitgeschakeld.

Ook als die onderzoekswensen allemaal worden afgewezen, is er nog de voorlopige hechtenis. Een verdachte heeft het recht om elke drie maanden te vragen of zijn voorlopige hechtenis kan worden opgeheven. Oftewel: hij kan de vraag stellen of hij nog wel terecht vastzit. Gezien de datum van de uitspraak in het Marengo-proces - 20 oktober - moeten er nog zittingen volgen.

Guy Weski, de zoon van Inez die ook is verbonden aan advocatenkantoor Weski Advocaten, laat weten dat de broers Mario R. en Mao R. nog steeds worden verdedigd. Ook zij werden bijgestaan door Inez Weski, maar ook door kantoorgenoten. Zij nemen de verdediging over.

Taghi kan advocaat worden toegewezen, maar dat ligt gevoelig

Taghi zit wel zonder advocaat. En om die situatie te schetsen, wordt het verhaal nu wat juridisch.

In theorie zou de rechtbank kunnen zeggen: het proces is zo ver gevorderd dat een advocaat niet meer nodig is. De kans dat dit gebeurt, wordt zeer klein geacht. Als Taghi een advocaat wil, dan heeft hij daar recht op.

In dat geval zijn er een paar opties. Hij zal in eerste instantie zelf advocaten benaderen met de vraag of die hem willen bijstaan. Die moeten dan wel willen en zich het dossier eigen maken. Met de omvang van het Marengo-proces gaat dat tijd kosten.

Als Taghi niet op eigen houtje een advocaat kan vinden, kan hem een advocaat worden toegewezen. Dit doet de deken, een toezichthouder op de advocatuur. Dat ligt gezien de reputatie van Taghi uiterst gevoelig, maar je moet als advocaat goede argumenten hebben om dit te weigeren.

Vraag of Taghi zit te wachten op actieve verdediging

De vraag is daarnaast: wil Taghi op dit moment wel een advocaat? Ook kroongetuige Nabil B. zit zonder advocaat, maar hij deed afstand van zijn recht op dupliek en het laatste woord. Daarna kon het Marengo-proces probleemloos worden voortgezet.

Taghi heeft meerdere keren laten blijken dat hij weinig vertrouwen heeft in zijn proces. Volgens hem ligt het oordeel - levenslang - al klaar. De vraag is dus of hij behoefte heeft aan een actieve verdediging. Maar ook hier zijn regels aan verbonden. Als een zaak dusdanig juridisch complex is, kan een verdachte worden geweigerd zijn eigen verdediging te voeren.