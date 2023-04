Aangehouden advocaat Inez Weski legt verdediging van Ridouan Taghi neer

Het vermoeden is ontstaan dat Weski berichten heeft doorgegeven aan haar cliënt Ridouan Taghi van diens vermeende criminele organisatie en andersom. Op die manier kon Taghi leiding blijven geven aan zijn criminele organisatie terwijl hij vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De zwaarst beveiligde gevangenis in Nederland.

Die verdenking is in ieder geval gebaseerd op basis van berichten verstuurd via Sky ECC. Dat is een aanbieder van versleutelde communicatie gewild bij criminelen. Sky ECC is in 2021 door de politie gehackt en op die manier kreeg het bergen aan informatie in handen.