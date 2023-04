Neef van Ridouan Taghi die wordt verdacht van rol bij moord op Wiersum opnieuw gearresteerd

De Landelijke Recherche heeft Anouar Taghi vrijdag opnieuw opgepakt. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Hij wordt verdacht van drugshandel en wordt gezien als een belangrijke schakel in de criminele organisatie van zijn neef Ridouan Taghi.

Anouar Taghi (29) wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op Derk Wiersum. De toenmalige advocaat van kroongetuige Nabil B. werd in september 2019 doodschoten.

Het Openbaar Ministerie ziet Anouar Taghi als leider van een criminele organisatie die zich bezighield met het stelen van auto's. Zijn bende zou de gestolen auto's hebben geleverd waarmee Wiersum in de gaten werd gehouden voordat hij werd vermoord.

Volgens justitie deed Anouar Taghi zich in afgeluisterde gesprekken voor als een grote speler in het criminele milieu die korte metten maakte met rivalen. Jongens die voor hem werkten, beschikten dankzij hem over huizen en auto's.

Anouar Taghi heeft bekend dat hij onder een valse naam een Utrechtse loods huurde waar gestolen auto's werden gestald. Maar waarvoor die auto's werden gebruikt, zegt hij niet te weten. Enige betrokkenheid bij de moord op Wiersum ontkent hij stellig.

Anouar Taghi kiest er voor zichzelf te verdedigen

In april 2021 werd Anouar Taghi voorlopig vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak, omdat die nog lang op zich zou laten wachten. Die zaak draait niet alleen om het stelen van auto's, maar ook om de zware mishandeling van een man in Utrecht in oktober 2019.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid wil niet meer zeggen dan dat vrijdag een 29-jarige man uit Utrecht is aangehouden.

Opvallend is dat Anouar Taghi er vooralsnog voor kiest om zichzelf te verdedigen als het gaat om de drugsverdenking. Er heeft zich vrijdag namelijk een incident voorgedaan met zijn voorkeursadvocaat Wesley van Soest.

Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Van Soest ontkent noch erkent dat zich een incident heeft voorgedaan. Hij zegt tegen NU.nl zich op dit vlak verder op zijn "zwijgrecht" te beroepen, maar dat dat wellicht in de nabije toekomst kan veranderen", aldus de advocaat.