Bezweek Inez Weski onder de druk van Ridouan Taghi of ligt het anders?

Een maandenlang onderzoek heeft geleid tot aanhouding van Ridouan Taghi's advocaat Inez Weski. De verdenking is dat Taghi via Weski kon communiceren met de buitenwereld terwijl hij vastzat in de zwaarst beveiligde gevangenis in Nederland. Wat is er allemaal vooraf gegaan aan de aanhouding van de advocaat?

Ontsteld was Weski toen haar naam vorig jaar in verband werd gebracht met illegaal handelen. Uit berichten van familieleden van Taghi verstuurd in juni 2020 zou kunnen worden afgeleid dat zij een usb-stick de extra beveiligde inrichting (ebi) had binnengesmokkeld. De gevangenis waar Taghi vastzit.

Het gebeurde tijdens een zitting op 6 juli 2022 in de zaak tegen Youssef Taghi. Neef van Ridouan, en eveneens zijn advocaat die begin dit jaar veroordeeld werd voor het fungeren als doorgeefluik. Dankzij Youssef Taghi kon Ridouan invloed blijven uitoefenen op zijn vermeende criminele organisatie, aldus de rechtbank in haar oordeel.

Maar Youssef Taghi kreeg pas in maart 2021 toegang tot de ebi. Daarom zijn berichten over het kunnen communiceren van Ridouan vanuit de gevangenis opvallend.

Weski werd volledig overvallen door vragen van journalisten aanwezig op de zitting. Ze was hier nooit over gehoord door het Openbaar Ministerie (OM), zei ze in een reactie. En een usb-stick? "U begrijpt dat het overhandigen van een usb-stick aan iemand in de ebi onmogelijk is?" doelend op het altijd aanwezig glas tussen haar en cliënt Taghi.

Het OM reageerde destijds dat zij geen reden zagen tot nader onderzoek. Weski was geen verdachte. Het verhaal bleef daarmee in de lucht hangen als de "roze olifant in de kamer", zo omschreef de rechtbank het destijds treffend. Waarom geen nader onderzoek?

In september valt opnieuw een bom in de rechtszaal

Dit veranderde niet veel later. Het bommetje werd gedropt op de zitting van september door de advocaat van Youssef Taghi, André Seebregts. Er was nieuwe informatie toegevoegd aan het dossier. Er waren nog meer berichten ontsleuteld, verstuurd via Sky ECC. Berichten die in handen waren gekomen van politie en justitie na het hacken van de aanbieder van encryptiecommunicatie.

Een zoon van Taghi zou in augustus 2020 in een bericht aan maffiabaas Raffaele Imperiale hebben gezegd dat er nog steeds manieren zijn om met "hem" te communiceren. Met 'hem' zou Ridouan Taghi worden bedoeld. De zoon schreef vervolgens dat hij op het punt stond "hem" bij te praten.

De zoon bericht vervolgens aan een zus van Ridouan: "Als ze het vrijdag meeneemt, zou super zijn." En: "Als ze het uitprint, is alles opgelost." Met "ze" wordt volgens de politie Weski bedoeld.

'Zegt iets over de enorme druk van deze man'

Op de zitting zei Seebregts dat er aanwijzingen zijn dat Weski dit tegen haar zin deed. "Het zegt iets over de enorme druk die deze man (Ridouan Taghi, red.) kennelijk kan uitoefenen, ook op integere professionals, om te doen wat hij wil", aldus Seebregts.

"Inez Weski is een kundige advocaat. Ze doet dit werk al heel lang. Ze is integer. Ook een krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar we zien ook aanwijzingen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man."

De telefoon van Weski stond opnieuw roodgloeiend. Ze liet in een reactie weten er andermaal niks van te begrijpen. Uit berichten van familieleden van Taghi zou namelijk ook het tegenovergestelde kunnen blijken. Doordat Weski niet mee wilde werken, zou de familie op zoek zijn gegaan naar een andere manier. Dat werd Youssef Taghi.

De reactie van het OM op de berichten was ditmaal anders. "Het OM stelt zich op het standpunt dat het mogelijk handelen van een ander niets afdoet aan het handelen van verdachte Youssef Taghi", aldus de officier van justitie. Er werd nu wel een onderzoek opgestart.

Dat onderzoek heeft vrijdag geleid tot de aanhouding van de 68-jarige Weski. De gerenommeerde advocaat wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt ze verdacht van het schenden van geheimen.