Advocaat Inez Weski gearresteerd voor doorgeven informatie aan Ridouan Taghi

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Inez Weski is vrijdag gearresteerd. De advocaat van Ridouan Taghi wordt ervan verdacht misbruik van haar positie te hebben gemaakt en als een doorgeefluik van haar cliënt te hebben gefunctioneerd, melden Het Parool en De Telegraaf.

Er liep al langer onderzoek naar Weski. In ontsleutelde berichten stonden namelijk aanwijzingen dat zij als communicatielijn van Taghi naar de buitenwereld diende.

Deze berichten zijn afkomstig van familieleden van Taghi, verstuurd via SKY ECC. Deze encryptietelefoonaanbieder werd in 2021 door de politie gehackt. Hierdoor kreeg justitie miljoenen berichten in handen.