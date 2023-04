Ridouan Taghi doet aangifte tegen Staat vanwege plan om hem uit te schakelen

Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het vermeende plan om hem in Dubai te ontvoeren of uit te schakelen. Dat heeft zijn advocaat Inez Weski woensdag laten weten in de rechtbank van Amsterdam.

"Moest Taghi dood eindigen in het zand van het hete Dubai?", vroeg Weski zich hardop af. Ze vindt het aannemelijk dat er vanuit de Staat plannen waren om haar cliënt te vermoorden.

Weski is hiervan overtuigd sinds een onthulling door advocaat Michael Ruperti. Hij is de advocaat van een elitemilitair die wordt verdacht van drugs- en wapenhandel. Deze Sil A. wordt in verband gebracht met Taghi vanwege hun gezamenlijke vriend Gregory F.

A. zegt niets met Taghi te maken te hebben. Sterker nog, hij zou in 2019 zijn benaderd door twee collega's van het Korps Commandotroepen. Die zouden hem hebben verteld over een gesprek met een officier van justitie en vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Het plan zou zijn geweest om Taghi aan te houden en te ontvoeren of - als dat niet zou lukken - hem ter plekke te doden.

Voor Taghi was het een reden om bij de hoofdofficier van justitie aangifte te doen van uitlokking van moord of poging tot ontvoering in opdracht van het OM.

Weski heeft de procureur-generaal van de Hoge Raad ook gevraagd om een onderzoek naar het handelen van het OM. Dat verzoek is in behandeling.

Opvallende aanwezige in rechtbank

Advocaat Ruperti is een opvallende aanwezige in de rechtbank. Weski wil hem graag horen als getuige. Niet vandaag, maar op een later moment. Ze liet weten dat de rechtbank hem al wel kan vragen naar zijn bereidheid om in een later getuigenverhoor vragen te beantwoorden. De rechtbank heeft hier nog niet op gereageerd.

Het OM zal later ingaan op de onderzoekswensen. Mogelijk verschaft justitie dan ook meer duidelijkheid over de vermeende moordplannen.