Advocaten staan kroongetuige Nabil B. niet langer bij, reden nog onbekend

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong staan kroongetuige Nabil B. niet langer bij in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat heeft B. dinsdag laten weten.

Een reden hiervoor is nog niet gegeven. Kroongetuige B. hoorde een week geleden van zijn advocaten dat ze hem "niet langer bijstaan".

B. zegt dat hij in verband met de veiligheid achter gesloten deuren een toelichting wil geven. De rechtbank moet daarover beslissen.

Advocaat De Jong zegt tegen NU.nl niet te kunnen reageren, omdat hij is gebonden aan zijn beroepsgeheim. Schouten was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Of de verstoorde band tussen de advocaten en het Openbaar Ministerie (OM) een rol heeft gespeeld, is niet duidelijk. Schouten en De Jong lieten onlangs op een persconferentie weten dat hun verhouding met het OM tot het nulpunt was gedaald.