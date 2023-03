Wat kunnen we verwachten van rapport over beveiliging De Vries en Wiersum?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert vandaag zijn rapport over de beveiliging van de vermoorde Reduan B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Wat kunnen we van het rapport verwachten?

Er is anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de beveiliging van de slachtoffers. Op basis van gesprekken met direct betrokkenen is een rapport opgesteld. Daarin wordt duidelijk wat er voorafgaand aan de dood van Reduan B. (de broer van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces), Wiersum en De Vries is gebeurd qua beveiliging en wat er precies is misgegaan.

Het rapport gaat niet in op de schuldvraag. Dus we lezen niet wie verantwoordelijk zijn voor de moorden en wie er opdracht voor gaf. Ook bevat het geen namen van agenten en/of officieren van justitie die fouten hebben gemaakt.

Het rapport gaat niet alleen in op de fouten; er moeten ook lessen uit worden getrokken. In Nederland kennen we namelijk het zogenoemde stelsel bewaken en beveiligen. Hiervoor werken organisaties als het Openbaar Ministerie (OM) en de politie samen om te voorkomen dat er een aanslag op een persoon wordt gepleegd. Dat valt onder de zogenoemde zorgplicht van de Staat. Ondanks die zorgplicht ging het in deze drie gevallen niet goed.

Het is belangrijk om vast te stellen hóé het zo mis heeft kunnen gaan, zodat deze fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarom zal de OVV ook suggesties voor verbeteringen opnemen in het rapport.

Die zijn belangrijk, want er worden in Nederland steeds meer mensen beveiligd vanwege dreiging uit het criminele milieu. Het gaat dan voornamelijk om advocaten, rechters, officieren van justitie en journalisten.

De conclusies van het rapport zullen stevig en pijnlijk zijn. Dat weten we doordat er al een conceptrapport is uitgelekt. Dat is ook in handen van NU.nl.

In het rapport is te lezen dat de drie moorden niet konden worden voorkomen, door onderschatting, het niet-delen van cruciale communicatie en het missen van signalen. Het kon zelfs gebeuren dat personen niet werden beveiligd terwijl ze wel gevaar liepen.

De details van de moorden kennen we ook uit rechtszaken. Vanwege de liquidaties zijn mensen aangehouden en ook al veroordeeld. Door die rechtszaken hebben we een goed beeld van wat er is gebeurd voor de moorden. En dus ook van welke signalen de politie en justitie hebben gemist.

Of het rapport ook politieke gevolgen zal hebben, weten we niet. Zo is het de vraag of minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz zich genoodzaakt zal voelen op te stappen. Hoewel al deze moorden werden gepleegd voordat zij minister was, is zij als huidige minister wel verantwoordelijk. Mocht ze opstappen, dan zal dit vandaag nog niet bekend worden.

En wat te denken van mensen binnen het OM? Het is ook de vraag of zij besluiten ontslag te nemen. En dan is er ook nog de juridische kant. Het kan zijn dat nabestaanden de Staat aanklagen vanwege nalatigheid. Zeker is dat verschillende partijen, zoals de advocaten van de kroongetuige, vandaag zullen reageren op het rapport. Die reacties lees je uiteraard terug op NU.nl.