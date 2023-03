Rapport toont pijnlijke fouten bij beveiliging Reduan B., Wiersum en De Vries

Voorafgaand aan het overlijden van Reduan, Derk Wiersum en Peter R. de Vries zijn grote fouten gemaakt. Signalen werden gemist, waardoor de moorden niet konden worden voorkomen. Dat zijn de pijnlijk harde constateringen in een woensdag gepresenteerd rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

In een ruim honderd pagina's tellend rapport wordt pijnlijk uiteengezet hoe waarschuwingen voorafgaand aan elke moord werden onderschat en hoe cruciale informatie binnen de opsporing niet werd gedeeld. Dat had het verschil tussen leven en dood kunnen betekenen.

De OVV deed het afgelopen anderhalf jaar onderzoek naar de beveiligingssituaties voorafgaand aan de dood van Reduan (de broer van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces), advocaat Wiersum en misdaadjournalist De Vries. Daarvoor spraken de onderzoekers met tientallen direct betrokkenen.

Zo werd duidelijk dat Nabil B. en zijn familie, onder wie Reduan, vele malen wezen op het gevaar dat zij liepen. Het stelsel van Bewaken en Beveiligen, dat erop gericht is aanslagen op personen te voorkomen, was zo ingericht dat er alleen tot actie werd overgegaan op basis van concrete informatie. Waarschuwingen van de familieleden vielen hier niet onder.

De concrete informatie die het Openbaar Ministerie (OM) en politie wel hadden, werd niet of moeizaam gedeeld met het stelsel.

Toen Reduan op 29 maart 2018 werd doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam, waren de hem beloofde camera's nog niet geplaatst. Twee weken daarvoor werd persoonsbeveiliging hem nog geweigerd: niet nodig en onvoldoende capaciteit, kreeg hij te horen.

Cruciale informatie over Wiersum werd niet gedeeld

In het geval van Wiersum constateert de OVV eveneens dat cruciale informatie niet werd gedeeld of onopgemerkt bleef. Zo bleek een Renault Megane die werd gebruikt bij voorverkenningen voorafgaand aan de moord op de advocaat al voor te komen in een politieonderzoek in Utrecht.

Maar deze informatie was niet voor alle politiediensten zichtbaar. Toen de politie in Amsterdam op 11 september 2019 een melding kreeg over diezelfde Renault Megane, gingen er dus geen alarmbellen af. De auto bleek rond te rijden met valse kentekenplaten en werd een aantal keer gezien in de buurt van de woning van Wiersum.

Dit werd wel genoteerd, maar opnieuw niet in het algemene politiesysteem. De OVV concludeert dat door deze "versnipperde registratie" de informatie niet werd herkend als relevante informatie voor het stelsel Bewaken en Beveiligen.

Op 18 september werd de raadsman doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam.

Garagemedewerker tipte politie over De Vries

Ook in het geval De Vries werden signalen gemist of niet doortastend opgepikt. Uiterst pijnlijk is de waarschuwing van een medewerker van de garage waar de misdaadjournalist en vertrouwenspersoon van Nabil B. zijn auto altijd parkeerde wanneer hij optrad bij RTL Boulevard.

Die medewerker liet in juni 2021 aan de beveiliger van het televisieprogramma weten dat hij zou hebben gezien dat De Vries op weg naar de garage werd gevolgd door een man met opvallende tatoeages. De beveiliger meldde dit aan de politie, die vervolgens camerabeelden van de betreffende straat bekeek.

Hierop constateerde de politie niets. Ze gaf de melding ook niet door en sprak niet met de medewerker van de garage.

De politie zei dat ze wel extra zou opletten als De Vries weer zou langskomen bij RTL Boulevard. Dat gebeurde op 6 juli 2021. De politie werd via een mail op de hoogte gesteld van de komst van De Vries, maar die mail werd niet gelezen. De misdaadjournalist werd die avond neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, vlak bij de parkeergarage. Op 15 juli overleed hij aan zijn verwondingen.

Beveiliging niet aangepast aan situatie De Vries

In het onderzoek naar de moord werd opnieuw naar de camerabeelden gekeken. Toen werd de man met de tatoeages wél gezien. Het bleek te gaan om Kamil E., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op De Vries.

In het rapport trekt de OVV de harde conclusie dat de officier van justitie in Midden-Nederland beveiligingsmaatregelen niet heeft aangepast aan de situatie van De Vries, die persoonsbeveiliging weigerde. Daarom waren er geen structurele maatregelen bij mediaoptredens van de misdaadjournalist.