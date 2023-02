Rechterhand Taghi hoort levenslang eisen wegens rol in 'gewetenloze organisatie'

Saïd R. moet de rest van zijn leven de gevangenis in als het aan justitie ligt. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag duidelijk waarom de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi zijn kans op een vrij leven zou hebben verspeeld.

Het is de zesde keer dat er een levenslange celstraf wordt geëist in het Marengo-proces. Zo moeten ook Taghi zelf en Saïds broer Mohamed R. vrezen dat ze de rest van hun leven de gevangenis in moeten.

"Duidelijk is geworden hoe weinig een mensenleven voorstelt", zei de officier, die verwees naar berichten waarin over doelwitten wordt gesproken als "honden" en "hoerenzonen". De motieven voor de moorden en de moordplannen kwamen voort uit wraak.

Volgens de officier was het 'motto' van de verdachten in het Marengo-proces "wie praat, die gaat". De slachtoffers spraken met de politie of met criminele tegenstanders van Taghi, of de verdachten waren bang dat dit zou gebeuren.