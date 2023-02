Waarom Saïd R. nu pas zijn levenslange strafeis hoort in het Marengo-proces

Vrijdag krijgt de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, Saïd R. zijn strafeis te horen in het Marengo-proces. Maanden nadat Taghi en medeverdachten al weten welke straf hen boven het hoofd hangt. Waarom liet de strafeis tegen R. zolang op zich wachten?

"Ik heb geen belang om wat te zeggen", is de bijdrage van Saïd R. geweest in dit omvangrijke luiqidatieproces Marengo. Vrijdag verschijnt hij voor de tweede keer in de rechtbank. Alleen omdat het moet.

In maart van vorig jaar verscheen de inmiddels vijftigjarige man voor het eerst in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, genaamd de bunker. Hij was kort daarvoor overgebracht naar Nederland vanuit Colombia waar hij in februari 2020 werd aangehouden. R. is de laatste van de zeventien verdachten die in Marengo terechtstaan.

De in de Marokkaanse stad Beni Touzine geboren Saïd is de oudste van de drie broers die allen verdachte zijn in het Marengo-proces. Mohamed R. hoorde al levenslang eisen, Zaki R. moet veertien jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt.

Niemand twijfelt aan levenslange strafeis

Er bestaat geen twijfel dat het OM ook tegen Saïd levenslang gaat eisen. Justitie plaatst de man in de criminele organisatie net onder Taghi. In die leidinggevende rol zou R. een hand hebben gehad in meerdere moordopdrachten, waaronder die op Martin Kok in december 2016. De misdaadblogger werd vermoedelijk vermoord vanwege zijn artikelen over de criminele organisatie van Taghi.

De reden dat deze strafeis tegen R. nu pas wordt uitgesproken, heeft alles te maken met zijn laten aanhouding en advocatenwissel. Want hoewel hij begin 2020 werd aangehouden, duurde het nog bijna twee jaar voordat hij daadwerkelijk werd uitgeleverd aan Nederland.

Op dat moment zat hij ook al bijna een jaar zonder advocaten. In februari 2021 besloten zijn toenmalig raadsmannen Nico Meijering en Christian Flokstra namelijk om onbekende reden de verdediging neer te leggen. En hoewel het Marengo-proces doorliep, zat R. zonder actieve verdediging.

Dit veranderde met de komst van zijn huidige advocaten Robert van ’t Land en Mark Dunsbergen eind 2021. De raadsmannen kregen een strafdossier van 50.000 pagina's overhandigd, waardoor hun vraag om extra tijd logisch was.

Hun verzoek om de zaak tegen R. helemaal los te koppelen van het Marengo-proces, vond geen gehoor. En daarom is de zaak nu toe aan de strafeis tegen R. In mei van dit jaar is het tijd voor zijn verdediging.