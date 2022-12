Verzoek om persoonsbeveiliging vlak voor dood broer kroongetuige afgewezen

Een verzoek om persoonsbeveiliging van de broers van kroongetuige Nabil B. is twee dagen voor de dood van een van hen afgewezen. En dat terwijl er op dat moment wel aanwijzingen voor een concrete dreiging waren, zo meldt NRC maandagavond.

Reduan B. werd op 29 maart 2018 doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) had zes dagen daarvoor bekendgemaakt dat zijn broer Nabil kroongetuige was geworden in het Marengo-proces.

De beveiliging van de familie is al langer onderwerp van discussie. De eerste reactie vanuit het OM was dat de vermoorde Reduan geen of enkel beperkte beveiliging wilde. Dit werd al snel fel tegengesproken door de familieleden van de kroongetuige.

Later moest justitie toegeven de dreiging te hebben onderschat. De liquidatie van een familielid was nooit eerder voorgekomen en daarom niet voorstelbaar. Dat was destijds een doorslaggevend argument bij de overweging of iemand beveiliging krijgt.

Ook dit leidde tot stevige reacties van B.'s familie, omdat er juist zo vaak was gewaarschuwd voor de meedogenloosheid van Ridouan Taghi. De kroongetuige heeft vele verklaringen over Taghi afgelegd.

Wel aanwijzingen voor dreiging rond kroongetuige

NRC schrijft nu dat er destijds ook bij de politie al signalen binnenkwamen. Zo zouden vlak voor de bekendmaking van de kroongetuigendeal handgranaten zijn gevonden in Utrecht. De politie bracht die vondst in verband met de situatie rond B.

Het was voor een van de broers van de kroongetuige een reden om te vragen om persoonsbeveiliging. De reactie van het OM was dat dit op basis van de risico-inschatting niet nodig was en dat er bovendien geen capaciteit voor was.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de dood van Reduan B. en zijn beveiliging. Het OM is terughoudend, omdat justitie de resultaten van dit onderzoek wil afwachten. Het rapport wordt volgend jaar verwacht.

