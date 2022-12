Kroongetuige Nabil B. heeft conflict met oud-advocaat over strafvermindering

Nabil B. is in conflict geraakt met zijn voormalige advocaat Bart Stapert. De kroongetuige in het Marengo-proces zegt dat zijn toenmalige raadsman hem enkele jaren geleden heeft verteld dat hij recht heeft op strafvermindering. Het Openbaar Ministerie zegt dat justitie deze toezegging niet heeft gedaan, maar B. gelooft dat niet.

Het conflict is zo hoog opgelopen dat de huidige advocaten van B. namens hun cliënt een klacht tegen Stapert hebben ingediend bij de deken, de toezichthouder voor de advocatuur. Dat blijkt uit stukken die NU.nl heeft ingezien.

Stapert houdt volgens B. tegen de regels in informatie achter waaruit zou blijken dat er wel degelijk een afspraak is gemaakt met justitie. Een afspraak die B. een nog lagere straf garandeert dan hem al toekomt als kroongetuige.

B. is naast kroongetuige ook verdachte in het Marengo-proces. Het OM kwam met hem overeen dat het tien jaar cel tegen hem zou eisen, wat in de praktijk neerkomt op acht jaar. Daar is dan de maximale strafkorting van 50 procent vanaf, in ruil voor zijn verklaringen over onder anderen Ridouan Taghi.

Arrestatie voor wapenbezit was dekmantel

Maar volgens B. kreeg hij ook de toezegging dat er nog eens zeven maanden van deze acht jaar af zouden gaan. Die periode van in totaal zeven maanden en 23 dagen komt overeen met de straf die hij in 2018 kreeg voor wapenbezit.

De arrestatie van B. vanwege wapenbezit was namelijk een met de overheid afgesproken dekmantel om hem veilig binnen te krijgen.

Een jaar eerder meldde B. zich namelijk bij justitie met de mededeling dat hij kon verklaren over verschillende liquidaties waarbij Taghi als opdrachtgever en leider van een criminele organisatie betrokken was.

Voor B., die zelf onderdeel was van deze criminele organisatie, betekende een stap naar de politie in feite zijn doodvonnis. Daarom werd er een smoes bedacht. B. liet zich na overleg met justitie met een wapen op zak arresteren. In de tijd dat hij hiervoor vastzat, legde hij verklaringen af.

Dat de kroongetuige hiervoor gecompenseerd zou worden, baseert hij op uitspraken van de advocaten die hem vanaf 2017 bijstonden. Onder hen was ook Stapert.

Mogelijke toezeggingen liggen zeer gevoelig

Toen de oud-advocaat in 2018 zijn werk neerlegde, schreef hij een zogenoemde overdrachtsmemo aan zijn opvolger. In dit document, dat in handen is van NU.nl, schreef hij dat de straf in de wapenzaak zal worden gecompenseerd. "De afspraken daarover staan deels op schrift", schreef Stapert.

Staperts opvolger herhaalde deze woorden in 2019, toen ook hij zijn werk als raadsman neerlegde. Dat deed hij na de moord op collega-advocaat Derk Wiersum in september van dat jaar. "De officier van justitie weet van deze afspraak", voegde deze advocaat daaraan toe.

Ook Wiersum maakte in 2017 een notitie. Na een gesprek met een officier van justitie in oktober van dat jaar schreef hij "acht jaar zitten" en "korting in fasering etc. daarbovenop".

Als de kroongetuige deze toezeggingen inderdaad heeft gekregen, ligt dat zeer gevoelig. Het kan namelijk in strijd met de wet zijn. Daarom hebben de rechters in het Marengo-proces besloten dat hier onderzoek naar moet worden gedaan.

Discussie leidt tot vingerwijzen tussen partijen

De officier van justitie die betrokken was bij het sluiten van de overeenkomst met B. heeft in dat onderzoek stellig ontkend dat er iets toegezegd is. Sterker nog: Stapert heeft aan hem bevestigd dat dat niet het geval is.

Dat is uiterst opmerkelijk, want Stapert gaat in tegen het belang van zijn oud-cliënt. Dit gebeurde ook zonder overleg met B. en is daarom in de klacht tegen Stapert opgenomen als schending van zijn beroepsgeheim als advocaat.

Zijn woorden zullen daarnaast tot verbazing hebben geleid bij Peter Schouten en Onno de Jong. Stapert zou in gesprek met de huidige raadslieden van B. juist hebben bevestigd dat alle partijen erop vertrouwden dat de kroongetuige gecompenseerd zou worden voor de veroordeling in de wapenzaak. Dit staat in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

De vermeende toezegging is van groot belang voor de verdediging. Die wil dat de rechtbank de belofte aan B. meeneemt in haar uitspraak. Want uiteindelijk is het de rechter die bepaalt.

Stapert is niet op de hoogte van de klacht

In een reactie zegt Stapert dat hij de inhoud van de klacht niet kent. Hij zegt dat hij naar zijn mening "niet klachtwaardig" heeft gehandeld. Hij vindt ook dat de deken de kwestie moet uitzoeken en dat die niet bedoeld is voor het publieke debat.

Verder is hij gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht en kan hij dus niet inhoudelijk op de strafverminderingkwestie ingaan. Wel zegt Stapert dat hij en de huidige raadslieden van B. een andere lezing hebben over het gesprek dat ze in maart hebben gevoerd.

Het OM vindt verder dat er "geen maatschappelijk belang wordt gediend met een oppervlakkige nieuwshype op basis van enkele fragmenten uit de ingediende documenten", zegt Janneke de Smet, plaatsvervangend hoofdofficier van het landelijk parket. "Het gaat ongehoord ver om een dergelijke discussie in de media te voeren terwijl de betreffende advocaat nog niet eens kennis heeft kunnen nemen van de klacht."

De Smet benadrukt dat het OM bij de rechter-commissaris en de rechtbank in volle openheid en transparantie verantwoording heeft afgelegd over de totstandkoming van de overeenkomst met de kroongetuige.

