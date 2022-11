Advocaat Marengo-verdachte wil vrijspraak: 'Kroongetuige vertelt onwaarheden'

De verklaringen van kroongetuige Nabil B. over Mohamed R. bevatten "een reeks onwaarheden", zegt R.'s advocaat Nico Meijering. Volgens de raadsman moet zijn cliënt, die in het Marengo-proces levenslang tegen zich hoorde eisen, worden vrijgesproken.

Meijering besloot donderdag in de rechtbank van Amsterdam de derde dag van zijn pleidooi, dat in december weer verdergaat. In een stevig betoog zei Meijering dat R. op basis van dit bewijs niet veroordeeld kan worden.

Het Openbaar Ministerie (OM) is er volgens de raadsman te gemakkelijk van uitgegaan dat de jongere broer van Saïd R. betrokken is geweest bij voorbereidingen op liquidaties. Hij was inderdaad op zoek naar doelwit Khalid H., maar met de gedachte dat die alleen een pak slaag zou krijgen.

De jacht op H. mondde begin 2017 uit in de moord op Hakim Changachi in Utrecht. Changachi woonde in dezelfde flat als H. en werd per vergissing doodgeschoten. Zijn eigen betrokkenheid was voor Nabil B. een reden om naar de politie te stappen en kroongetuige te worden.

In een van zijn verklaringen zegt B. ook betrokken te zijn geweest bij de moord op Ranko Scekic in juni 2016. Volgens de kroongetuige hield hij samen met zijn goede vriend Mohamed R. het slachtoffer in de gaten. Volgens R. is dat grote onzin. Hij zegt voor de dag van de liquidatie een alibi te hebben.

Meijering ziet dat als een leugen in een reeks van onwaarheden in B.'s verhaal. Maar het OM ziet dat anders.

Meijering spreekt van 'een af en toe pikzwarte wereld'

Bij aanvang van zijn pleidooi op maandag blikte de advocaat terug op de uitspraak in het grote liquidatieproces Passage. Het tien jaar durende proces eindigde in 2017 met het in stand houden van verschillende veroordelingen tot levenslang. Een van die levenslange straffen was voor Meijerings cliënt Dino Soerel. Ook hierbij speelden kroongetuigen een belangrijke rol.

"We werden een dag na de uitspraak in een nieuwe wereld wakker", vat Meijering zijn gevoel en dat van zijn kantoorgenoot Christian Flokstra samen. Ook nu voeren zij beiden de verdediging. "Wat wij in ieder geval niet konden bevroeden, was dat die wereld nog méér kleur zou gaan verliezen en zelfs meermalen pikzwart zou kleuren", zegt Meijering.

De raadsman doelt hiermee op onder andere de levenslange strafeis tegen R. tegenover de tien jaar die kroongetuige Nabil B. tegen zich hoorde eisen. B. krijgt in ruil voor zijn verklaringen strafkorting. Maar als Meijering de verdenkingen tegen beide mannen bekijkt, bekruipt hem het gevoel dat met twee maten wordt gemeten. Het heeft zijn mening over het inzetten van kroongetuigen overigens niet veranderd.

Het is nog niet duidelijk wanneer uitspraak wordt gedaan in het Marengo-proces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte.

