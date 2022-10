Ridouan Taghi heeft vrijdag in een getuigenverklaring berichten over zijn vermeende uitbraakplannen afgedaan als "een spel". Het waren volgens hem onzinverhalen. En zijn neef Youssef Taghi, die hem bijstond als advocaat, zou daar de dupe van zijn geworden. Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft er weinig van.

De 44-jarige Ridouan is vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp uitgebreid gehoord als getuige in de strafzaak tegen zijn neef Youssef.

Youssef was volgens justitie niet alleen bij de uitbraakplannen betrokken, maar was ook Ridouans boodschapper. Ridouan, die vastzit in de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught, zou Youssef boodschappen hebben laten overbrengen aan criminele contacten in de buitenwereld.

Daar is allemaal niets van waar, zei Ridouan meerdere keren. "Youssef is eerlijk, integer en naïef. Ik heb hem meegesleurd in wat er nu is gebeurd." Hij zou "spelletjes" hebben gespeeld waar Youssef nu "de dupe" van is geworden, vertelde Ridouan de rechter. "Ik was ervan overtuigd dat ik werd afgeluisterd. Daarom ging ik onzinverhalen vertellen."

Ridouan nam het daarbij op voor zijn neef. "Youssef hoort thuis bij zijn kinderen. Door mij is hij in deze ellende terechtgekomen. Hij heeft niets strafbaars gedaan."

Ridouan grijpt zijn kans om verdenkingen te weerspreken

Dat er tal van berichten zijn waar iets anders uit blijkt, klopt volgens Ridouan dus niet. Toen het OM om verduidelijking vroeg, sloeg hij dicht. Het werd dus niet duidelijk hoe de communicatie van leden van zijn criminele organisatie, die volop bezig leken met een ontsnappingsplan, dan wel geïnterpreteerd moet worden.

Ridouan greep dan ook zijn kans om nogmaals te ontkennen dat hij iets te maken heeft met de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ook hier zijn steeds meer aanwijzingen voor, maar hard bewijs ontbreekt nog. Met de bedreiging van prinses Amalia heeft Ridouan naar eigen zeggen niks van doen.

Tegen Ridouan Taghi is eerder dit jaar levenslang geëist in het Marengo-proces. Dat proces gaat in november verder.