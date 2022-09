Ridouan T. heeft de brieven die hij heeft verstuurd aan de veroordeelde terrorist Mohammed B. gedeeld met enkele media, waaronder NU.nl. De man die onlangs levenslang hoorde eisen wil hiermee duidelijk maken dat er van verhulde boodschappen in de brieven geen sprake is. Deze zorgen zouden leven binnen justitie.

T. laat in een brief aan de media weten zich gedwongen te voelen persoonlijk te reageren. "Inmiddels wordt het beeld geschetst van een levensgevaarlijke cocktail. Namelijk dat van een moslimextremist die communiceert met een kopstuk van de 'zogenaamde' Mocro Maffia", aldus T.

T. en zijn advocaat Inez Weski stoorden zich vooral aan het feit dat er in De Telegraaf werd geschreven dat T. en B. in het Arabisch communiceerden. De brieven in handen van NU.nl zijn vrijwel volledig in het Nederlands met enkele Arabische woorden zoals assalamuh alaykum: vrede zij met u.

Vorige week kwam via De Telegraaf naar buiten dat er binnen justitie zorgen zijn ontstaan over het contact tussen de moordenaar van Theo van Gogh en T., die verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere liquidaties.

Reden hiervoor zou het delen zijn van Koranverzen en veronderstelde mogelijkheid dat het hier om verhulde boodschappen kan gaan.

Geen sprake van zegt T. die laat weten dat de Koranverzen letterlijk zijn overgeschreven uit boeken die hij met goedkeuring van de overheid mag lezen.

Mohammed B. zou voor Ridouan T. hebben gekookt

T. zegt dat de band tussen hem en B. is ontstaan omdat hij door fysieke ongemakken, opgelopen door martelingen na zijn aanhouding in Dubai, tot weinig meer in staat is. B. nam daarom de taak op zich om voor T. te koken. Het eten werd dan door een een bewaarder naar T. gebracht. Beide mannen zaten op dezelfde afdeling vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Na de overplaatsing van B. naar de gevangenis De Schie in Rotterdam, sturen de twee elkaar brieven. T. zegt dat hij zich achter de tralies is gaan verdiepen in het geloof. En in de brieven delen de twee hun gezamenlijke interesse in de islam en wisselen zij verzen uit de Koran uit. En dus "geen sprake van het uitwisselen van fundamentalistische teksten", aldus T.

Communiceren van T. met anderen onder vergrootglas

Het handelen van T. ligt des te meer onder een vergrootglas omdat er zeer sterke aanwijzingen dat Ridouan met behulp van zijn neef en toenmalig raadsman Youssef T. kon communiceren met de buitenwereld en een ontsnapping zou voorbereiden.

De zorgen binnen justitie over de Koranverzen zouden volgens NRC zijn ontstaan omdat T. deze ook deelt met familieleden.

T. zegt dat al zijn communicatie wordt gecontroleerd en enkel na goedkeuring verstuurd. Hij nodigt iedereen uit de brieven te lezen en "de mogelijk versluierde boodschappen over een aanslag of enig ander crimineel handelen te ontrafelen."

NU.nl heeft de brieven gelezen, maar kiest er bewust voor om deze niet volledig te delen.