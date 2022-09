RTL heeft een aflevering van Ewout: Mee met de zware jongens op Videoland "op enkele punten" aangepast na klachten van advocaat Inez Weski. Dat laat een woordvoerder van productiehuis No Pictures Please maandagavond weten.

Uit de aflevering, die onderdeel is van een documentaireserie gemaakt door Ewout Genemans, wordt duidelijk waar Marengo-verdachte Mario R. vastzit en wordt hij omschreven als een zware crimineel. Een schending van zijn privacy en daarnaast is R. niet om toestemming gevraagd, aldus Weski.

Dat deze details worden vrijgegeven van een verdachte in het Marengo-proces, dat is omgeven door zware beveiliging, zorgde voor grote verbazing. Normaal gesproken wordt niet in het openbaar gedeeld waar een verdachte vastzit of wordt ingegaan op zijn vervoer.

Weski, die ook Ridouan T. bijstaat, wilde graag weten of het Openbaar Ministerie (OM) toestemming heeft gegeven voor de opnames. De officieren van justitie in de zaak-Marengo zeiden zelf van niets te hebben geweten, maar niet voor het hele OM te kunnen spreken.

Verdachte getoond als vertrouweling Ridouan T.

De aflevering gaat over het zogenoemde Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT). Dit team van justitie is verantwoordelijk voor het vervoer van verdachten voor wie ontsnappingsgevaar geldt.

In de aflevering wordt het vervoer van R. besproken. Een van de leden van het BOT maakt duidelijk dat R. "hoog in de boom zit" en een van de vertrouwelingen is van T. Tegen R. is levenslang geëist, maar hij is nog niet veroordeeld, aldus Weski.

RTL liet in de loop van de dag via een mail aan Weski weten dat de aflevering offline zou worden gehaald. In de tussentijd werd gekeken of en hoe de aflevering zou worden aangepast. Van het offline halen van de aflevering is echter geen sprake. Ook de gewraakte inhoud is nog te zien.

Aflevering voldeed volgens RTL aan vereisten

"De betreffende aflevering is tot stand gekomen volgens de (Media)overeenkomst en de vereisten van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen", benadrukken de makers.

"Over de inhoud van de ritten van het BOT-team of verdachten die zij vervoerden, is de producent vooraf niet ingelicht en hij heeft daar geen invloed op. Justitie heeft de aflevering van tevoren gezien en goedgekeurd." Desondanks is de aflevering dus deels aangepast en al te zien op Videoland. De aflevering wordt dinsdag op RTL 5 uitgezonden.

Om welke aanpassing het precies gaat, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of dit alleen voor de uitzending van dinsdag geldt.