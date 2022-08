John van de Heuvel is vanuit een Colombiaanse cel met de dood bedreigd door Saïd R., de rechterhand van Ridouan T. Dat blijkt uit berichten die NU.nl heeft ingezien. Van den Heuvel krijgt al jarenlang de strengst mogelijke beveiliging. Saïd R. werd begin 2020 opgepakt na een jarenlange klopjacht, maar ging na zijn arrestatie dus door met het bedreigen van de Telegraaf-verslaggever.

De communicatie van liquidatieverdachte R. stamt uit augustus 2020, een half jaar na zijn aanhouding. In berichten toegeschreven aan het criminele kopstuk zegt hij dat de journalist moet boeten. "Hij denkt dat hij nu veilig is" en "hoop dat hij meer beweegt."

De directe aanleiding voor de bedreiging is het vermeende contact tussen Van den Heuvel en een criminele rivaal van R. De crimineel wordt niet bij naam genoemd, maar hij zou onderdeel zijn van een samenwerking van criminele organisaties tegen Ridouan T.

"Daarom die hond John moet boeten", aldus R. in een bericht verstuurd met een versleutelde telefoon. Een nog niet geïdentificeerd persoon stuurt terug: "Ja broer, echt een vieze vieze hond maar moet gewoon hard aanpakken." R. zegt te hopen dat hij nog "jaren hier" is, waarmee hij volgens de politie Colombia bedoelt. "Dan kunnen ook goed jagen want het is te lang stil", aldus R.

Crimineel handelen voortgezet in gevangenis

Van den Heuvel wordt al sinds 2017 streng beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De misdaadjournalist heeft eerder al gezegd dat het Ridouan T. was die hem naar het leven staat. De berichten van diens rechterhand versterken dit beeld.

"Dit is nogmaals het bewijs dat een bepaalde categorie verdachten ook vanuit de gevangenis gewoon doorgaat met zijn criminele handel en wandel", aldus Van den Heuvel tegen NU.nl. Hij verwijst daarbij naar T., die ondanks zijn aanwezigheid in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught toch kon communiceren met de buitenwereld.

Overigens verblijft R. inmiddels ook in deze strengst beveiligde gevangenis van Nederland. R. zit daar in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn proces. Dat wordt apart gevoerd van zijn medeverdachten in het Marengo-proces.

Telefoons gevonden in cel van Saïd R.

R. werd in februari 2020 aangehouden na een jarenlange zoektocht. Hij hield zich schuil in een appartement in de Colombiaanse miljoenenstad Medellin.

De man wordt door justitie gezien als iemand die net als T. een leidinggevende rol had binnen de criminele organisatie. R. wordt verantwoordelijk gehouden voor het aansturen van meerdere liquidaties, waaronder die van Martin Kok in 2016.

Ondanks deze criminele status kon hij in de gevangenis binnen afzienbare tijd over telefoons beschikken. De Telegraaf schreef al in september 2020 dat er twee toestellen waren gevonden in de Colombiaanse cel van R. Hoelang hij over deze toestellen heeft kunnen beschikken, is niet duidelijk.

Een van de advocaten van R., Robert van 't Land, zegt tegen NU.nl vooralsnog geen commentaar te willen geven. De berichten zijn pas onlangs toegevoegd aan het Marengo-dossier.

Op 13 september gaat het Marengo-proces weer verder. In juni werd daarin vijf keer levenslang geëist.