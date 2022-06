Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank van Amsterdam vijfmaal een levenslange gevangenisstraf geëist tegen in het Marengo-proces. Onder hen Ridouan T., die volgens justitie als "aanjager van dodelijk geweld" aan het hoofd van een meedogenloze moordorganisatie stond.

Naast hoofdverdachte T., zouden ook Achraf B., Mohamed R. en de broers Mao en Mario R. levenslang de gevangenis in moeten. Overige verdachten hoorden straffen tussen de vijf jaar en elf maanden en 26 jaar en acht maanden eisen.

Met de strafeisen komt er einde aan een tien dagen durend requisitoir. Daarin heeft het OM uiteengezet hoe T. leiding gaf aan een geoliede moordmachine, gefinancierd met geld dat hij verdiende in de internationale drugshandel.

De mannen onder hem vervulden taken als 'spotters' die slachtoffers in de gaten hielden, het beheren en of testen van wapens of het stelen van snelle auto's gebruikt bij liquidaties. Naast T. stonden volgens justitie Mao R. en Saïd R. die eveneens een leidinggevende rol hadden. Laatstgenoemde hoort op een later moment zijn strafeis, omdat zijn zaak vertraging heeft opgelopen.

Samen zouden zij met groot gemak over leven en dood hebben beslist. Motieven voor de zes moorden waar het in dit proces omdraait zijn vaak ingegeven door het motto: 'wie praat die gaat'. Slachtoffers zouden informatie hebben verstrekt aan criminele rivalen van T., hebben gesproken met de politie of werden vermoord uit wraak.

Slachtoffers vielen in nog geen anderhalf jaar

De slachtoffers vielen in een periode van nog geen anderhalf jaar van 2015 tot aan begin 2017. Vier aanslagen mislukte, anderen werden nooit uitgevoerd. Er is overigens geen twijfel bij justitie dat de criminele organisatie van T. over een veel langere periode actief was.

Belangrijkste bewijsmiddelen voor deze verdenkingen zijn de verklaringen van kroongetuige Nabil B. die na halvering van zijn strafeis, tien jaar hoorde eisen. Daarnaast zijn er de vele duizenden berichten verstuurd met encryptietelefoons. Communicatie in handen van het OM na het kraken van verschillende servers van aanbieders als Ennetcom en PGP Safe.

Op basis hiervan ontstond volgens het OM een sinister beeld van een groep die velen angst inboezemde. Geen enkele nabestaande heeft een slachtofferverklaring durven indienen dan wel een vordering tot schadevergoeding ingediend.

Vanaf september tot en met december komt de verdediging aan het woord. Medio volgend jaar verwacht de rechtbank uitspraak te doen.