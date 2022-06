Ridouan T. en zijn vermeende criminele organisatie krijgen dinsdag te horen welke straffen het Openbaar Ministerie (OM) passend vindt. Er is weinig twijfel dat T. levenslang gaat horen eisen, en zeer waarschijnlijk ook enkele medeverdachten in het omvangrijke strafproces Marengo.

De zaak gaat onder meer over zes liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Het OM ziet de 44-jarige T. als kwade genius achter alle moorden en moordpogingen.

T. is de onbetwistbare leider van de bende, zette het OM uiteen in het requisitoir waar negen dagen voor uitgetrokken waren. Mao R. en Saïd R. (geen familie) worden gezien als zijn voornaamste adjudanten. De zaak van Saïd R. loopt overigens achter op de rest van Marengo.

Dat komt doordat hij pas afgelopen december aan Nederland was uitgeleverd vanuit Colombia. Hij en zijn nieuwe advocaten hadden daarom minder voorbereidingstijd. De strafeis tegen Saïd R. komt daarom op een later, nog niet bepaald moment.

Wraak - bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat iemand met de politie heeft gepraat - en genoegdoening waren de voornaamste moordmotieven. Volgens het OM was ook "het vóór zijn van wraakacties van de tegenpartij" reden om te moorden.

Voorlopige climax in monsterproces

Het requisitoir is de voorlopige climax in het monsterproces, dat in maart 2018 begon met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van T. hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd B.'s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.'s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. Deze drie moorden maken overigens geen deel uit van het Marengo-proces.

Na het requisitoir is het de beurt aan de advocaten voor de pleidooien. Daar zijn de maanden september tot en met december voor uitgetrokken. Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog onduidelijk. De rechtbank houdt rekening met medio volgend jaar.