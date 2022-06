Ridouan T. heeft de rechtbank woensdag op cynische toon duidelijk gemaakt dat hij weet dat zijn vonnis al vaststaat. Hij vond dat dat vonnis nu ook wel mag worden medegedeeld. Dat zei hij aan het einde van de eerste dag van het uitspreken van het requisitoir door het Openbaar Ministerie (OM).

De rechter bestreed de woorden van T. Maar voor de hoofdverdachte in het Marengo-proces staat de uitspraak in zijn zaak wel vast: levenslang. Die verwachting sprak hij al eerder uit.

Woensdag gaf het OM onder meer aan dat geen enkele nabestaande het heeft aangedurfd om in de zittingszaal aanwezig te zijn. Daarnaast herhaalde justitie maar eens dat ze geen reden ziet om aan de verklaringen van kroongetuige Nabil B. te twijfelen.

Wat de directe aanleiding was voor de woorden van T. is niet duidelijk. Toen de rechter de dag afsloot, zei de man: "Het vonnis heeft u al in uw binnenzak. Dat kunt u ook hier naar voren trekken." De rechter wilde niks van de woorden van T. weten en zei dat er nog niks vaststaat.

"U kunt het ook meteen geven. U mag mijn vonnis naar de gevangenis sturen, dan kan ik lekker in mijn cel blijven", herhaalde T. "Ja, maar zo werkt het niet, meneer", repliceerde de rechter hem. "Helaas", sloot T. het gesprek af.

Hoofdverdachte wil niet aanwezig zijn in rechtbank

T. heeft al meerdere malen laten weten niet in de rechtbank aanwezig te willen zijn. Woensdag was hij echter verplicht om de opening van het requisitoir aan te horen.

De man wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor zes moorden en zeven pogingen dan wel voorbereidingen daarop.

Ook op de dag dat de strafeis wordt uitgesproken, 28 juni, zijn alle verdachten verplicht om aanwezig te zijn. Het requisitoir neemt in totaal tien dagen in beslag. Donderdag is er opnieuw een zittingsdag.