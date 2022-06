Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag duidelijk gemaakt dat geen enkele nabestaande van de in totaal zes dodelijke slachtoffers het heeft aangedurfd om het Marengo-proces bij te wonen. In de rechtbank van Amsterdam is justitie begonnen aan de eerste dag van het requisitoir, dat op 28 juni eindigt met de strafeisen.

Normaal gesproken kunnen nabestaanden gebruikmaken van hun spreekrecht, maar ook dat durft niemand aan. "En dus worden de verdachten niet geconfronteerd met het verdriet van mensen die hun broer, vader of geliefde moeten missen", zei de officier van justitie.

Het OM achtte het daarom van belang om de namen van de slachtoffers en de omstandigheden waaronder zij zijn vermoord te benoemen.

Ronald Bakker, die in 2015 op 59-jarige leeftijd in zijn auto werd doodgeschoten, kwam net terug van zijn werk. Samir Erraghib werd in april 2016 voor de ogen van zijn zevenjarige dochter doodgeschoten toen hij 36 jaar oud was.

In mei 2016 volgde de dood van de 29-jarige Abderrahim Belhadj. Hij werd naar een flat in Amsterdam gelokt en daar doodgeschoten. Een maand later werd Ranko Scekic doodgeschoten in Utrecht. De 45-jarige man was getrouwd en vader van jonge kinderen.

De moord op Martin Kok volgde in december 2016. Hij werd doodgeschoten in zijn auto op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. De misdaadblogger overleefde twee eerdere aanslagen. Het laatste slachtoffer in dit proces is Hakim Changachi. Hij werd slachtoffer van een vergismoord, terwijl zijn vrouw zwanger was van hun eerste kind.

Moorden kwamen voort uit 'wie praat die gaat'

"De moorden hadden vrijwel allemaal wraak als motief", vervolgde het OM. "Wraak omdat iemand aan het praten was, of omdat ze bang waren dat iemand dat ging doen." Het verhaal van het OM neemt in totaal tien dagen in beslag, verdeeld over twintig dagen. Op 28 juni volgen de strafeisen.

Het draait in dit proces naast om een zestal moorden om zeven voorbereidingen daarop. Een van de hoofdverdachten, Saïd R., hoort pas later zijn strafeis. Zijn zaak heeft vertraging opgelopen doordat hij pas eind vorig jaar in Nederland aankwam, nadat hij was aangehouden in Colombia.