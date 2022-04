Een serie ontmoetingen tussen Ridouan T. en kroongetuige Nabil B. heeft nooit plaatsgevonden, heeft advocaat Inez Weski vrijdag in de rechtbank van Amsterdam bepleit. Volgens de raadsvrouw was haar cliënt T. niet in Nederland en kan ze dat ook onderbouwen.

Dit is volgens Weski van belang, omdat B. zegt een vertrouwensband met T. te hebben opgebouwd op basis van hun vele ontmoetingen. En als dit alles niet klopt, aldus Weski, wat zegt dit dan over de rest van de verklaringen van de kroongetuige? T. ontkende eerder al B. ooit te hebben gesproken.

Daarop volgde een uitgebreide tijdslijn waarin Weski schetste hoe haar cliënt zeker sinds 2004 lange tijd enkel in Marokko verbleef. Vanaf dat jaar werd hij namelijk internationaal gezocht, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neersteken van een Engelse agent van Interpol in Spanje.

De keren dat hij wel in Nederland kwam, waren volgens haar kortstondig van aard. In 2006 was dit voor de geboorte van een van zijn kinderen en een jaar later moest hij worden opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Wat hem precies mankeerde is niet duidelijk, maar het zou levensbedreigend zijn geweest.

Volgens Weski vertrok T. tegen advies van de doktoren snel weer naar Marokko en zou hij begin 2010 pas weer in Nederland zijn geweest, maar opnieuw kortstondig. In 2013 verhuisde T. naar Dubai, waar hij eind 2019 werd aangehouden.

OM vraagt zich af wat de relevantie is

Het Openbaar Ministerie (OM) reageerde na dit alles te hebben aangehoord dat er geen onwil is om de beweringen van Weski te onderzoeken, maar dat het onderzoek nooit sluitend zal zijn. Veel reisbewegingen binnen Europa zijn namelijk makkelijk te maken zonder dat daar een paspoortcontrole aan te pas komt.

Daarnaast stelde het OM ook de vraag hoe relevant deze kwestie is in het kader van de strafbare feiten waar het in deze zaak om gaat. Het belang is om de verklaringen van B. te toetsen die hij heeft afgelegd over de ten laste gelegde moorden. Dat is uitgebreid gebeurd, aldus het OM.

Of er nader onderzoek moet worden gedaan, beslist de rechtbank op een later moment. De eerstvolgende zitting is op 9 mei. Dan zal de zaak van Saïd R. worden behandeld. De man, die wordt gezien als de rechterhand van T., werd in december vorig jaar door Colombia uitgeleverd aan Nederland.