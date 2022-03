Advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering hebben de rechtbank in Amsterdam dinsdag laten weten niet langer actief de verdediging van Mohamed R. te voeren. Zij zullen pas terugkeren in het Marengo-proces als het tijd is voor het pleidooi van de verdediging.

Directe aanleiding is een beslissing van de rechtbank dat de partner van kroongetuige Nabil B. niet ondervraagd mag worden over een reeks berichten die door B. verstuurd zijn met een telefoon. De raadslieden zien hierin een patroon.

Het is dus niet dat R. geen advocaten meer heeft, maar zij zullen zich niet meer actief bemoeien met de zaak. De stap is het gevolg van al langer sluimerende problemen.

Langere tijd was het voor de advocaten niet mogelijk het dossier met hun cliënt te bespreken in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Reden daarvoor was de aanhouding van advocaat Youssef T., die zijn neef Ridouan T. bijstond in het Marengo-proces en zou hebben gefungeerd als doorgeefluik.

Het was voor advocaten daarom niet langer toegestaan een laptop mee te nemen. Reden voor Meijering om eind vorig jaar te laten weten niet meer naar de rechtbank te komen, omdat hij naar eigen zeggen niet meer in staat was een normale verdediging te voeren.

Er kwam een oplossing in de vorm van een beveiligde USB-stick waarop de raadslieden hun stukken mee de gevangenis in mochten nemen. Meijering heeft altijd laten weten dit als een tijdelijke oplossing te hebben beschouwd en niet als een definitieve oplossing voor het probleem.

De advocaat voegt daaraan toe dat het ook met de USB-stick onmogelijk bleek een normale verdediging te voeren.

'Afwijzen is voorbeeld van smoren verdediging'

Het afwijzen van het verhoor is volgens de advocaten een voorbeeld van het steeds verder "smoren" van de verdediging. Temeer omdat het Openbaar Ministerie (OM) niet tegen ondervraging was, al is justitie wel voor een verhoor achter gesloten deuren en niet op zitting.

De berichten in kwestie zijn verstuurd met een telefoon die B. in 2017 tegen de regels in op cel had. Een reeks berichten is verstuurd aan de partner van B. en daarom wil de verdediging hier vragen over stellen. Volgens de rechtbank is het verzoek van de advocaten op dit moment onvoldoende gemotiveerd.

Ook de niet-actieve bemoeienis van de rechtbank met de kwestie in de EBI heeft de advocaten tegen de borst gestuit. Alles concluderend zien Meijering en Flokstra geen reden meer om de kroongetuigen en andere getuigen te horen, omdat zij daar het nut niet meer van inzien.

Het OM zei in een korte reactie zich niet te kunnen vinden in de woorden van de verdediging. "Naar onze mening heeft iedere verdachte en advocaat de ruimte gekregen om vragen te stellen en onderzoekswensen in te dienen", aldus de officier van justitie. "Dit doet geen recht aan hoe het Marengo-proces is gevoerd."