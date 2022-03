Hoofdverdachte Saïd R. heeft bij de eerste mogelijkheid om in het openbaar te reageren in de rechtbank van Amsterdam laten weten er "geen belang" bij te hebben om iets te zeggen. Hij wordt gezien als een rechterhand van Ridouan T. die eveneens een leidinggevende rol zou hebben gehad binnen de criminele organisatie.

R. werd in februari 2020 aangehouden in Colombia en eind vorig jaar overgebracht naar Nederland. Dinsdag verscheen hij het voor eerst tijdens het Marengo-proces, maar zijn bijdrage bleef beperkt tot die ene zin.

De advocaten van R., Mark Dunsbergen en Robert van 't Land, voegden hieraan toe dat hun cliënt in verhoren bij de politie voornamelijk heeft gezwegen.

Of dit de houding van R. blijft, is niet duidelijk. Zijn advocaten zeiden nog geruime tijd nodig te hebben om zich het Marengo-dossier eigen te maken. Dat geldt ook voor hun cliënt, die sinds zijn uitlevering zijn dossier niet heeft kunnen lezen doordat zijn leesbril bij de overtocht is kapotgegaan. "Blijkbaar kost het heel veel tijd om een nieuwe te regelen", zei Dunsbergen verbaasd.

De zitting van dinsdag is de eerste van een reeks zittingsdagen. Die van deze dinsdag staat in het teken van R., omdat zijn proces een hoop vertraging heeft opgelopen door zijn afwezigheid.

De advocaten lieten weten kroongetuige Nabil B. te willen horen, maar konden verder nog geen onderzoekswensen concreet maken. Zij voorzien dit pas in september te kunnen doen.

Drie broers staan samen terecht

Saïd R. is de oudere broer van Mohamed R. en Zeki R., die eveneens terechtstaan in het Marengo-proces. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werden de moorden op Ranko Scekic (2016) en Martin Kok (2018) ook uit naam van de 49-jarige R. besteld.

Dat geldt ook voor de beoogde liquidatie van Khalid H., die door een vergissing in 2017 leidde tot de dood van Hakim Changachi.