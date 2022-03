Er is een opname opgedoken van een gesprek dat advocaat Derk Wiersum in mei 2019 voerde, vier maanden voor zijn dood. Dat meldt EenVandaag dinsdag. In het gesprek over de beveiliging van de familie van kroongetuige Nabil B. zegt zijn toenmalige raadsman dat het Openbaar Ministerie (OM), ondanks waarschuwingen, de veiligheidsrisico's heeft onderschat.

Wiersum zegt in de opname dat er in zijn bijzijn nooit keiharde toezeggingen zijn gedaan over welke beveiligingsmaatregelen het OM bereid was te treffen voor de familie van Nabil B.

Het is onduidelijk wie het gesprek tussen Wiersum en enkele onbekende medeadvocaten heeft opgenomen. Delen van het gesprek zijn terug te horen op de onlangs opgericht website Marengo Leaks. Onbekend is wie achter deze pagina zit.

Maandag verbood de rechtbank in Amsterdam EenVandaag een reportage over Wiersum en de geluidsopname uit te zenden. Dinsdag ging de reportage na een aanpassing alsnog online.

De bescherming van personen rondom de kroongetuige door justitie was en is nog steeds een gevoelige kwestie. Sinds vorig jaar onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) of er fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van Reduan B. (de broer van Nabil B.), Peter R. de Vries en Wiersum zelf.

Reduan B. werd op 29 maart 2018 doodgeschoten. Dat was een week nadat het OM had bekendgemaakt dat er met Nabil B. een overeenkomst was gesloten. Wiersum zegt dat deze bekendmaking tegen de afspraken indruiste, omdat er gewacht zou worden totdat Ridouan T. was aangehouden. Maar toen de overeenkomst werd getekend, wist het OM volgens Wiersum al dat het zich niet aan die afspraak kon houden.

OM gaf toe een fout te hebben gemaakt

Na de dood Reduan B. zei het OM dat hij beschermingsmaatregelen zou hebben geweigerd. De familie heeft die bewering altijd tegengesproken. Later gaf het OM in de media toe een inschattingsfout te hebben gemaakt als het gaat om de dreiging tegen Reduan B. Met een liquidatie was geen rekening gehouden.

Wiersum blikt in het gesprek met de medeadvocaten terug op wat er in zijn ogen is misgegaan. De raadsman zou hebben geweten dat het gesprek werd opgenomen.

Familie wilde toezeggingen over beveiliging

Uit het gesprek blijkt dat broers van Nabil B., onder wie Reduan B., juist bij justitie hebben aangedrongen op beveiliging en toezeggingen. Wiersum was tot zijn dood in september 2019 advocaat van Nabil B. en ook aanwezig bij gesprekken die de familie voerde met het OM.

De broers kenden de slagkracht van T. en zijn criminele organisatie en wisten dat zij doelwit zouden worden zodra bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden. Ook het OM beschikte over een bericht van T. waarin hij stelde iedereen in de omgeving van Nabil B. te vermoorden als die met justitie in zee zou gaan.

Ondanks de waarschuwingen zag justitie een moord op een familielid van de kroongetuige nooit als een reële optie. Dat zijn broers op dit gevaar wezen, leidde volgens Wiersum niet tot een andere risicoanalyse. Het OM keek bij het maken van die overweging enkel naar het verleden, "terwijl dit niet echt een garantie is voor de toekomst", aldus de advocaat.

OM wilde niet zo ver gaan als familie vroeg

Wiersum zegt verder in het gesprek dat het OM nooit heeft gezegd dat de familieleden zich geen zorgen hoeven te maken en dat alles in het werk zal worden gesteld om ze te beschermen zodra Nabil B. de overeenkomst zou tekenen.

"In ieder geval niet zo vergaand als dat de familie dat wilde zeg maar", aldus Wiersum. En: "Ik ben nooit bij een gesprek geweest waar concreet is gesproken over die beveiliging wel en die beveiliging niet."

Het OM zegt tegen NU.nl dat de beveiliging van de familie van de kroongetuige wordt onderzocht door de OVV. "Daar vertellen we het hele verhaal en het is aan de OVV om conclusies te trekken", aldus het OM. "Eerder hebben we al aangegeven dat de dreiging niet goed was ingeschat, maar liquidatie van een familielid van een kroongetuige was ongekend. Dat geldt ook voor de beveiligingsoperatie die volgde."