Een van de zussen van kroongetuige Nabil B. heeft dinsdag grote zorgen geuit over de tegenwerking die zij zegt te ervaren vanuit de overheid. In juni vorig jaar is er aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim, omdat het Openbaar Ministerie (OM) de naam van de advocaat van de vrouwen, Royce de Vries, zou hebben gelekt.

De Vries kreeg begin dit jaar van de politie te horen dat zijn leven in gevaar zou zijn. In een reactie tegen Het Parool zei De Vries dat het bijstaan van de zussen van Nabil B. een mogelijke reden voor de dreiging is.

De Vries stond de vrouwen bij in een civiele rechtszaak over hun beveiliging. Die zaak staat los van het Marengo-proces met Ridouan T. als hoofdverdachte. De advocaat deed zijn werk uit veiligheidsoverwegingen anoniem. Slechts enkelen wisten hiervan.

Na de moordaanslag op zijn vader Peter R. de Vries in juli vorig jaar stopte Royce de Vries direct met zijn bijstand aan de vrouwen. De zussen van de kroongetuige zitten sindsdien zonder advocaat.

Royce de Vries liet al eerder aan Het Parool weten dat hij had overwogen te stoppen, omdat zijn naam ondanks zijn anonieme optreden in mei vorig jaar alsnog via De Telegraaf uitlekte.

Zussen vermoeden kwade opzet

De zussen van Nabil B. vermoeden kwade opzet vanuit de overheid. De reden hiervoor is terug te lezen in de aangifte, die is ingezien door NU.nl.

Daarin staat dat Peter R. de Vries op 17 mei vorig jaar een gesprek voerde met iemand binnen de politie. In dat gesprek maakte de toenmalige vertrouwenspersoon van de kroongetuige duidelijk dat er sprake was van een escalerende situatie. Dit ging zover, dat Nabil B. overwoog zijn overeenkomst met de overheid op te schorten.

De politiemedewerker zou De Vries hebben laten weten dat als dit zou gebeuren, "het OM alles uit de kast zou halen op publicitair terrein" en "er dan ook gelekt zou worden", aldus de aangifte.

Op 26 mei liet Nabil B. weten voorlopig niet meer te willen verklaren in het Marengo-proces. Op diezelfde dag verscheen op De Telegraaf een video, waarin misdaadverslaggever John van den Heuvel vertelde dat het OM zich kapot zou ergeren aan het declaratiegedrag van de familie van B. Ook noemt hij de naam van Royce de Vries als de advocaat van de zussen van B.

Deze opmerking leidde tot grote paniek bij de zussen. Ook Royce de Vries bestempelde het noemen van zijn naam als gevaarzettend. Hij besloot destijds direct extra veiligheidsmaatregelen te nemen. In de aangifte verwijst Royce de Vries daarbij ook naar de dood van advocaat Derk Wiersum in september 2019. De raadsman stond tot zijn dood Nabil B. bij, wat wordt gezien als motief voor de moord op Wiersum.

Al eerder sprake van lekken vanuit OM aan pers

Uit de aangifte wordt ook duidelijk dat al in 2019 was geconstateerd dat er vanuit het OM was gelekt naar het AD. Dat was de conclusie van een onderzoek van de Rijksrecherche.

Ook nu loopt er een onderzoek door de Rijksrecherche naar de beschuldigingen van de zussen. Aan Het Parool laat het OM Midden-Nederland weten "geen enkel belang te hebben bij het lekken van de naam van de advocaten", aldus justitie. Het OM wacht het onderzoek verder af.