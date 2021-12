De advocaten van Saïd R. hebben maandag aan de rechtbank laten weten nog maanden nodig te hebben om zich voor te bereiden. De raadslieden stellen dan ook voor om hun cliënt apart van de overige verdachten in het Marengo-proces te laten berechten.

De advocaten hebben berekend nog ongeveer 425 uur leestijd nodig te hebben om het dossier tot zich te nemen. Dat komt volgens hen neer op zo'n negen maanden.

De vermeende rechterhand van Ridouan T. is pas onlangs aangekomen in Nederland, nadat hij begin 2020 werd aangehouden in Colombia. Mark Dunsbergen en Robert van 't Land zijn daarnaast pas sinds kort zijn advocaten.

Het Openbaar Ministerie (OM) is tegen de zogenoemde afsplitsing van de zaak tegen R. en wil onder andere voorkomen dat de kroongetuige in twee aparte strafzaken wordt gehoord. Het OM schat zelf in dat de raadslieden van R. aan zes maanden voorbereiding genoeg zouden moeten hebben.

Het OM blijft erbij dat in juni van volgend jaar begonnen kan worden met het requisitoir in de zaken van alle verdachten. Of dat realistisch is moet nog blijken.

Nog geen beslissing van rechtbank

De rechtbank zei maandag nog geen beslissing te willen nemen over het verzoek van de advocaten van R. Ze hebben eerder al laten weten hun alle ruimte te willen bieden om bijvoorbeeld Nabil B. te horen. De kroongetuige heeft zeer belastend verklaard over R.

Het OM verdenkt R. mede op basis van deze verklaringen van betrokkenheid bij drie moorden en voorbereidingen op liquidaties.