Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er met hulp van Defensie extra beveiligingsmaatregelen getroffen rondom de gevangenis in Vught waar Ridouan T. vastzit. Een woordvoerder van de DJI bevestigt het nieuws van De Telegraaf vrijdag.

Volgens de krant zouden er aanwijzingen zijn dat er een gewelddadige bevrijding met een helikopter zou worden voorbereid. Welke verdachte(n) bevrijd zou moeten worden is niet duidelijk. Bronnen spreken tegenover de krant van "Marengo-verdachten".

De woordvoerder van de DJI wil enkel zeggen dat er aanleiding is om extra maatregelen te treffen rondom de gevangenis in Vught. "Vanuit het belang van de veiligheid in en rondom gevangenissen zeg ik verder nooit iets over specifieke veiligheidsmaatregelen", aldus de woordvoerder.

Duidelijk is dat de maatregelen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn getroffen en dat hiervoor de hulp van Defensie is ingeroepen.

Veiligheidsmaatregelen al eerder verscherpt

De beveiligingsmaatregelen rondom de EBI zijn al eerder verscherpt omdat er aanwijzingen zouden zijn voor een mogelijk gewelddadige uitbraak.

In oktober werd een van de advocaten van Ridouan T., zijn neef Youssef T., aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de hoofdverdachte in het Marengo-proces via de raadsman een gewelddadige ontsnapping aan het voorbereiden zijn.

Om dit voor elkaar te krijgen zou Ridouan T. op zoek zijn geweest naar adressen van mensen werkzaam in de EBI. Vier medewerkers zitten om deze reden ondergedoken.

In de gevangenis in Vught zit sinds dinsdag ook Saïd R. een tweede hoofdverdachte uit het Marengo-proces vast net als zijn broer Mohamed R..