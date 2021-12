Het Openbaar Ministerie (OM) heeft mogelijk een grote fout gemaakt door Saïd R. er niet van op de hoogte te stellen dat er in zijn zaak ook zittingen in het Marengo-proces waren. Omdat dit niet formeel is gebeurd, worden de zittingen in zijn zaak mogelijk nietig verklaard en moeten ze worden overgedaan.

Dat is dinsdag naar voren gebracht door R.'s nieuwe advocaten Mark Dunsbergen en Robert van 't Land. De 49-jarige hoofdverdachte is dinsdag vanuit Colombia aangekomen in Nederland. In dat Zuid-Amerikaanse land werd hij in februari 2020 aangehouden.

Na zijn aanhouding lieten advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering weten de verdediging op zich te nemen. Een jaar later legden zij de verdediging wegens omstandigheden neer.

Het was vanaf dat moment de bedoeling dat het OM R. liet weten dat er zittingen in het Marengo-proces waren, maar volgens zijn raadslieden is dit niet gebeurd. De advocaten stellen dat de zittingen in de zaak tegen R. daarom nietig moeten worden verklaard.

Dat betekent concreet dat alle zittingen en dus ook getuigenverhoren in de zaak tegen R. moeten worden overgedaan. Het is de bedoeling dat R. net als zijn medeverdachten wordt vervolgd in het Marengo-proces. Als een deel opnieuw moet, heeft dat maandenlange vertraging tot gevolg.

Volgens het OM is het nog niet zeker of R. van de zittingen wist. Hier moet op 20 december meer duidelijkheid over komen.

Advocaat Nico Meijering komt voorlopig niet meer

Ondertussen heeft Nico Meijering, de advocaat van Mohamed R., de rechtbank laten weten niet langer actief verdediging te voeren. Hij zegt zijn werk als advocaat niet naar behoren te kunnen doen zolang hij niet in staat wordt gesteld een laptop mee te nemen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dit is de gevangenis waar de broer van Saïd R. vastzit.

Na de aanhouding van Youssef T., die Ridouan T. als raadsman bijstond, mogen advocaten niet langer gegevensdragers mee naar binnen nemen. Meijering vroeg daarom de zaak uit te stellen tot dit weer mogelijk is. De rechtbank wees dit verzoek af, waarop Meijering besloot voorlopig niet te zullen terugkeren. De advocaat legt de verdediging overigens niet definitief neer.