Een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, Saïd R., is dinsdagochtend gearriveerd in Nederland en overgebracht naar de de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De vermoedelijke rechterhand van Ridouan T. werd in februari aangehouden in Colombia en het was wachten op zijn uitlevering.

R. werd in februari 2020 gearresteerd in de Colombiaanse stad Medellín. Hij wist lange tijd uit handen van de politie en justitie te blijven door zich schuil te houden in een appartement in de stad.

Saïd is de oudere broer van Mohamed R. en Zeki R., die eveneens terechtstaan in het Marengo-proces. De 49-jarige man wordt veelal getypeerd als de rechterhand van Ridouan T. en zou binnen de criminele organisatie een leidinggevende rol hebben gehad.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werden de moorden op Ranko Scekic (2016) en Martin Kok (2018) ook uit de naam van Saïd R. besteld. Dat geldt ook voor de beoogde liquidatie van Khalid H., die door een vergissing leidde tot de dood van Hakim Changachi (2017).

De hoofdverdachte heeft inmiddels ook twee nieuwe advocaten: Mark Dunsbergen en Robert van 't land. Zij waren dinsdag voor het eerst aanwezig in rechtbank De Bunker in Amsterdam, waar het Marengo-proces is hervat.

Dat liquidatieproces draait om zes moorden en verschillende pogingen daartoe.