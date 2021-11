Verdachte Mohamed el A. heeft eerder dit jaar een verklaring afgelegd over Ridouan T. in het Marengo-proces. Dat blijkt uit stukken in handen van Het Parool en het AD. Het is voor het eerst dat iemand naast kroongetuige Nabil B., een verklaring aflegt over T.

De 32-jarige El A. wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ranko Skekic in 2016. De man heeft in juni een verklaring afgelegd tijdens een besloten zitting.

Daarin vertelde El A. hoe hij naar eigen zeggen betrokken zou zijn geraakt bij de organisatie van T. Iets waar El A. helemaal niet op zat te wachten zo tekenen de kranten op uit een proces-verbaal van de zitting in juni.

El A. verklaarde verder tegenover de rechtbank dat hij via zijn schoonvader in contact kwam met T. en dat dat in eerste instantie niet verder ging dan de handel in softdrugs. Later zou de hoofdverdachte in het Marengo-proces steeds meer met El A. hebben gedeeld, ook over levensdelicten.

Volgens El A. wilde hij zelf niet betrokken raken bij moorden, maar durfde hij geen nee te zeggen tegen T. omdat die onberekenbaar zou zijn.

Het is de verdediging van El A. voor het feit dat er gesprekken tussen hem en T. zijn waarin het lijkt dat El A. meepraat en meedenkt over liquidaties. Dit zou hij enkel gedaan hebben zodat hij zelf geen gevaar liep.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op eerdere zittingen laten weten El A. als tussenpersoon in de organisatie van T. te zien. Hoe betrouwbaar deze verklaring is, moet dus nog blijken.

Het Marengo-proces wordt op 7 december hervat met de eerste van een serie zittingen die maand.