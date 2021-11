Ridouan T. wordt sinds oktober vorig jaar extra streng beveiligd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat schrijf EenVandaag dinsdag op basis van een van de advocaten van T.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Ridouan T.

De maatregelen lijken verband te houden met de aanhouding van de neef van Ridouan T., Youssef T., die de hoofdverdachte in het Marengo-proces enige tijd als advocaat bijstond.

De verdenking van het Openbaar Ministerie (OM) is dat Youssef T. voor zijn neef als boodschapper naar de buitenwereld fungeerde. Op die manier zou Ridouan T. zijn criminele handelen hebben voortgezet. Daarnaast zou de man ook op zoek zijn geweest naar gegevens van gevangenispersoneel om ze onder druk te kunnen zetten.

De detentieadvocaat (een advocaat die gevangen bijstaat als het gaat om de omstandigheden waarin ze vastzitten) van Ridouan T., Thomas van der Horst, laat aan EenVandaag weten dat zijn cliënt sinds de aanhouding van Youssef T. wordt bewaakt door personeel met bivakmutsen. Ridouan T. heeft al meerdere malen geklaagd over het volgens hem te strenge regime.

De EBI is het best te omschrijven als een gevangenis in een gevangenis waarin het al beperkte contact met bezoek plaatsvindt vanachter glas en volledig wordt gemonitord. Volgens Van der Horst is zijn cliënt nu nog meer geïsoleerd en zijn interne glazen wanden in de EBI afgeplakt, zodat Ridouan T. niet kan zien wie er in de ruimte aanwezig is.

Weski hekelt 'misbruik' van Ridouan T. voor plannen Dekker

Ondertussen maakt Ridouan T.'s strafrechtadvocaat Inez Weski zich druk om de plannen van demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en het volgens haar daarvoor misbruiken van haar cliënt.

Zo wil Dekker dat zware criminelen in de toekomst hun zaak kunnen bijwonen via videoverbinding, zodat het zwaarbeveiligde vervoer naar rechtbanken niet langer nodig is. Ook zouden advocaten enkel in duo's bij bepaalde gedetineerden in de EBI langs mogen gaan.

"De werkelijkheid is dat cliënt T. vanaf de aanvang van het Marengo-proces niet bij zijn zitting aanwezig wilde zijn en dus ook niet naar een zitting getransporteerd wilde worden", aldus Weski. Dat Ridouan T. alsnog verscheen, komt omdat de rechtbank dit had bevolen.

"De rechtbank heeft helaas ook recent weer cliënts aanwezigheid ter zitting bevolen", zegt Weski. Dat betekent dat Ridouan T. op 7 december bij de hervatting van het Marengo-proces weer aanwezig zal zijn.