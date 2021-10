De neef van Ridouan T., die tevens advocaat is, is vrijdag aangehouden in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten. Via de raadsman zou de hoofdverdachte in het Marengo-proces een gewelddadige uitbraak aan het voorbereiden zijn.

Volgens het OM kon T. via de advocaat vrijelijk communiceren met de buitenwereld. "Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hij op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel", aldus het OM.

"Met het onderscheppen van de boodschapper van T. is naar verwachting een einde gemaakt aan deze vrije communicatie vanuit gevangenschap."

Het OM laat weten afgelopen februari een onderzoek te zijn gestart of T. in staat was te communiceren met de buitenwereld vanuit de best beveiligde gevangenis in Nederland. In dat onderzoek kwam zijn neef, Youssef T., naar voren als verdachte.

De raadsman zou misbruik hebben gemaakt van zijn bijzondere positie. Communicatie tussen een advocaat en een verdachte mag namelijk niet worden afgeluisterd. En hoewel Inez Weski de advocaat is van T., mag hij ook worden bezocht en bijgestaan door andere advocaten.

Man werd in eerste instantie geweigerd

Het OM zegt dat de advocaat sinds maart "vele malen urenlang op bezoek geweest in de EBI en heeft hij tientallen keren telefonisch contact gehad met T." In eerste instantie werd de advocaat nog de toegang tot de gevangenis in Vught geweigerd.

Uit onderzoek van de Deken, die toezicht houdt op de advocatuur, zou echter blijken dat de raadsman geen misbruik maakte van zijn zogenoemde geheimhouderstelefoon. Daarop mocht de advocaat T. alsnog bezoeken.

Volgens het OM blijkt dat de advocaat wel degelijk misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van T.