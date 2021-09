Kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft woensdag verklaard dat de gegevensdragers die hij in 2017 op cel had conform de regels waren. Onlangs werd bekend dat de spullen destijds in beslag zijn genomen en dat leidde tot verbazing.

Er werd namelijk onder andere een dongel, waarmee gebruik gemaakt kan worden van internet, in beslag genomen. Deze dongel zegt B. niets, zo laat hij woensdag in de rechtbank weten. "Ik heb die niet in mijn bezit gehad", aldus de kroongetuige.

Dit ligt anders als het gaat om de harde schijf, een televisie en een USB-stick. De kroongetuige zegt dat hij in september 2017 werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op Hakim Changachi. Hij zat toen al in de gevangenis, omdat hij in januari van dat jaar werd aangehouden voor wapenbezit.

B. was in september al aan het onderhandelen over een kroongetuigendeal, maar dat was nog niet bij iedereen bekend. Toen hij in september werd aangehouden voor de moord op Changachi, werden hem volledige beperkingen opgelegd. Dat betekent dat een persoon alleen nog contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens B. werden daarom de spullen in beslag genomen.

De USB-stick waarover wordt gesproken, zou volgens B. van de gevangenis zelf zijn. Er zou muziek op hebben gestaan en gedetineerden konden hier gebruik van maken, bijvoorbeeld bij het sporten. De harde schijf behoorde tot de Xbox-spelcomputer van B. en ook van de televisie mocht de kroongetuige gebruikmaken. "Ik heb de spullen later ook netjes teruggekregen", voegde hij daaraan toe.

Het Openbaar Ministerie laat onderzoek uitvoeren naar de gegevensdragers om te kijken of de verklaring van B. klopt. De rest van de zittingsdag wordt de kroongetuige gehoord over de iPhone 5 die hij eveneens op cel had.