Vrijwel alle partijen in het Marengo-proces hebben dinsdag verbaasd gereageerd op de constatering dat Nabil B. in 2017 meerdere gegevensdragers op zijn cel had. Een antwoord van de kroongetuige laat tot woensdag op zich wachten. Dan zal B. worden gehoord.

De informatie dat B. een televisie met afstandsbediening, een USB-stick, een dongel voor internet en een harde schijf op zijn cel had, werd pas maandag toegevoegd aan het dossier. De spullen werden in 2017 na een controle gevonden en in beslag genomen, maar niemand weet waar ze nu zijn.

Ook de officieren van justitie zeggen hier pas maandag van op de hoogte te zijn gesteld, al wordt dit door enkele raadslieden in twijfel getrokken. Ze zegden toe antwoorden proberen te vinden, waar ook de rechtbank naar eigen zeggen erg benieuwd naar is.

Toen B.'s advocaat Onno de Jong zei dat zijn cliënt wel wilde reageren, kreeg die te horen dat dit vanwege tijdgebrek woensdag zal moeten gebeuren. De kroongetuige heeft er tot nu toe in ieder geval over gezwegen.

Verzwegen iPhone 5 blijft een heikel punt

Zeker is dat de kroongetuige ook een flink aantal vragen kan verwachten over een iPhone 5 die hij kort na inbeslagname van de eerder genoemde spullen naar binnen had laten smokkelen. Over het bestaan van die telefoon loog hij eerder onder ede.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan T., bracht dinsdag een trits berichten van dat toestel naar voren. Ze deed dit in een presentatie die ze eerder nog moest uitstellen met een wraking van de rechtbank tot gevolg.

Weski toonde een selectie van de conversaties die B. in 2017 en begin 2018 had met zijn partner, een medeverdachte en familieleden. De berichten schetsen op zijn zachtst gezegd geen positief beeld van hem. In de communicatie vatte de kroongetuige het zelf al samen: "Ik ben en zal altijd een boef blijven."

B. schreef in een bericht aan zijn partner dat hij het gevangenispersoneel onder controle had en chanteerde. "Ik heb de directeur bij zijn ballen", staat in een van de berichten. "Ik bepaal nu de dingen hier. Naar mij toe kunnen ze niks doen."

Deze uitspraak kan volgens advocaat Max den Blanken een verklaring zijn voor het verdwijnen van de gegevensdragers. Het zou in het bericht kunnen gaan om de toenmalige gevangenisdirecteur onder wiens leiding B.'s spullen in beslag zijn genomen. "De man die hij bij zijn ballen had en (B., red.) naar eigen zeggen kon chanteren", aldus Den Blanken.

Volgens Weski was geld B.'s belangrijkste doel

Wat volgens Weski op basis van de door haar gepresenteerde berichten geconstateerd kan worden, is dat het de kroongetuige maar om één ding te doen was: strafkorting en geldelijk gewin voor hem en de mensen om hem heen. En als niet aan zijn eisen zou worden voldaan, dan zou hij dreigen zijn overeenkomst met het OM niet te ondertekenen.

In een eerste korte reactie zei het OM dat de berichten die Weski presenteerde soms context misten of verkeerd geciteerd werden. Justitie wil pas dieper op de communicatie ingaan als B. zelf zijn zegje hierover heeft gedaan.

De advocaten van B. zeiden al eerder dat de inhoud van de berichten uit hun verband zijn gerukt. Zij hekelen daarnaast het feit dat personen in de aan de advocaten verstrekte berichten met naam en toenaam worden genoemd. Zij zouden daardoor gevaar lopen. Ze willen opheldering en ook dat alle laptops met daarop de berichten in beslag worden genomen.

Beslissingen over de ingediende onderzoekswensen volgen later.