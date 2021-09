Kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. krijgt geen geld van het Openbaar Ministerie (OM). Dat meldt de Volkskrant op basis van vertrouwelijke stukken. De advocaten van verdachte Mohamed M. in de zaak voerden in juni aan dat B. een financieel motief had om te verklaren.

M.'s advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering baseerden hun aanvoering op berichten die afkomstig zijn van de telefoon die B. in de periode van eind 2017 tot begin 2018 op cel had.

Volgens de raadslieden zijn de berichten relevant omdat het verboden is een financiële tegenprestatie te bieden voor verklaringen. De advocaten wilden hierover meer duidelijkheid van het OM.

Volgens de Volkskrant heeft het OM dus geen geld betaald aan B. Wel zou het OM volgens de krant hebben gedreigd met onaangename en onveilige maatregelen tegen hem, zijn familie en zijn advocaten, toen hij uit het getuigenbeschermingsprogramma wilde stappen.

Rond het Marengo-proces werd de onschuldige broer van B. in maart 2018 doodgeschoten. Een jaar later overkwam zijn advocaat, Derk Wiersum, hetzelfde. Misdaadjournalist Peter R. de Vries, die B. bijstond als vertrouwenspersoon, werd in juli van dit jaar doodgeschoten.

Waar draait het Marengo-proces om? Het gaat in dit proces om in totaal zes liquidaties, vier pogingen daartoe, vier voorbereidingshandelingen voor moord en de voorbereiding van een aanslag op een spyshop in Nieuwegein.

Bij sommige slachtoffers ging het om meerdere delicten. Zo had Martin Kok twee liquidatiepogingen overleefd voordat hij op 8 december 2016 werd vermoord.

Alle delicten vonden plaats in nog geen anderhalf jaar tijd: van september 2015 tot januari 2017.

Alleen Ridouan T. is verdachte in alle zaken. Voor de overige verdachten geldt dat zij ieder hun eigen rol hadden bij een of meerdere feiten.

In maart 2018 werd bekendgemaakt dat een kroongetuige verklaringen over liquidaties in Amsterdam en Utrecht had afgelegd. Deze kroongetuige is Nabil B.

Relatie kroongetuige Nabil B. en OM verliep vanaf het begin moeizaam

De relatie tussen Nabil B. en het OM verliep vanaf het begin moeizaam. Nabil B. zegde in april 2019 zijn beschermingsovereenkomst met het Team Getuigen Bescherming (TGB) op wegens een vertrouwensbreuk. Zo werd de kroongetuigedeal tegen B.'s wil bekendgemaakt voordat zijn familie in veiligheid was. Een week daarna werd zijn broer Reduan doodgeschoten.

Ook kwam, door toedoen van het OM, B.'s politiefoto in de openbaarheid en werd zijn psychologisch onderzoek (naar zijn geschiktheid voor geïsoleerde detentie) zonder zijn toestemming voor andere doelen gebruikt en naar de media gelekt.

Daarnaast bleek dat Nabil B. zaken als bezoek van zijn gezin en familie moest 'verdienen', ook kort nadat zijn broer was vermoord. Andere Marengo-verdachten werden hierin niet of minder ingrijpend beperkt.