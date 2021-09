Het wrakingsverzoek in het omvangrijke liquidatieproces Marengo is afgewezen omdat een rechterlijke (tussen)beslissing als zodanig nooit grond kan vormen voor wraking. Dat is de uitleg van de wrakingskamer, die het verzoek behandelde.

Sinds eind 2018 zijn er strengere wetten rondom het wraken van de rechtbank. Een ongewenst besluit van de rechtbank is geen reden meer om te wraken. "Als een partij het niet eens is met een beslissing van de rechtbank, dan moet dat in een hoger beroep bij het gerechtshof aan de orde worden gesteld en niet bij een wrakingskamer", staat in de motivering van de afwijzing. "De beslissing van de rechtbank was zo'n rechterlijke tussenbeslissing en kan dus geen grond voor wraking zijn."

Inez Weski, advocaat van onder anderen hoofdverdachte Ridouan T., had de rechtbank dinsdag gewraakt nadat deze had beslist dat ze niet tijdens de zitting een presentatie mocht houden over appjes van de kroongetuige. Ze vreesde daarop dat de rechters vooringenomen waren en wraakte de rechtbank.

Meerdere advocaten sloten zich dinsdag aan bij het verzoek van Weski. Hun verzoek is volgens de wrakingskamer niet ontvankelijk omdat de gewraakte tussenbeslissing geen betrekking had op de zaken van hun cliënten.

De wrakingskamer wees het wrakingsverzoek woensdag af, zonder een zitting te beleggen om partijen te horen en nog zonder motivering. Dat gebeurde tot groot ongenoegen van meerdere advocaten in het proces. De motivering werd vrijdagmiddag pas naar buiten gebracht.

Tegen de beslissing van de wrakingskamer kan geen protest worden aangetekend. Dinsdag is een nieuwe zitting in het moordproces.

Marengo-proces 'meest vergiftigde proces ooit'

De rechtbank is in april begonnen aan de inhoudelijke behandeling van de zeer omvangrijke zaak, die onder meer draait om een reeks huurmoorden in de onderwereld. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de moorden op de broer van de kroongetuige, Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn adviseur Peter R. de Vries.

Een van B.'s huidige advocaten noemde Marengo eerder deze week "het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit". De zittingen verlopen vaak stroef en chaotisch. Deze week was de derde wraking.