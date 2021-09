De wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam heeft woensdag het wrakingsverzoek van advocaat Inez Weski in het Marengo-proces afgewezen.

Weski, de advocaat van Ridouan T., wraakte de rechtbank in het Marengo-proces dinsdag. Volgens de advocaat werd zij belet om verzoeken in te dienen, wat de schijn van partijdigheid wekte.

De wrakingskamer vindt het verzoek ongegrond, maar komt pas later met de motivering. De rechtbank vond een openbare behandeling van het wrakingsverzoek tijdens de zitting niet nodig. De kwestie is daarom schriftelijk afgedaan. Door de afwijzing gaat het proces verder met dezelfde rechters.

Weski wilde dinsdag een presentatie geven waarin ook communicatie van Nabil B. zou zijn opgenomen. Vanwege de gevoeligheid besloot de rechtbank dat dit achter gesloten deuren moest plaatsvinden of dat de communicatie schriftelijk aan het Openbaar Ministerie (OM) zou worden verstrekt.

Hieruit bleek volgens Weski de partijdigheid van de rechtbank en daarom wraakte ze de rechtbank. De advocaten van Mohamed R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, sloten zich aan bij de wraking. Hun verzoeken zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Bij een wraking kijken andere rechters, een zogenoemde wrakingskamer, of er inderdaad sprake is van partijdigheid. Als dit het geval is, worden de rechters vervangen. Dat kan grote vertraging tot gevolg hebben. Dit was de derde keer dat de rechtbank werd gewraakt.

Advocaten beraden zich op vervolg van het proces

Weski heeft geen goed woord over voor die gang van zaken en zegt zich te beraden over wat zij "hier verder mee moet"."Dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de raadsvrouw. "De verdediging wordt kennelijk tot zwijgen gebracht", meent Weski. "Het is een vorm van rechtsweigering voor de verdachten."

Het kantoor Ficq en partners, die namens hun cliënten de wraking steunden, noemden in een verklaring de afhandeling van de wraking "zeer teleurstellend". Het wekt verbazing dat ze niet eens zijn gehoord om hun argumenten naar voren te brengen.

"Wij hopen dat de toekomst zal uitwijzen dat alsnog recht wordt gedaan aan de verdedigingsbelangen zoals een eerlijk proces vereist, maar hebben daar tegelijkertijd grote zorgen over", aldus de advocaten in de verklaring.

Shirley Splinter, een van de andere advocaten in het proces die zich bij het verzoek van Weski had aangesloten, wil de gang van zaken rond de wraking bespreken "omdat de sfeer in het proces verslechtert". De voorzitter van de rechtbank zei daarop dat de betrokkenen "nog lang met elkaar verder" moeten. "En dat moet op een fatsoenlijk manier. Daar zijn we het allemaal over eens."

Mogelijk dat het onderwerp volgende week dinsdag, als het proces wordt hervat, verder wordt besproken.