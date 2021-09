Inez Weski, de advocaat van Ridouan T., heeft de rechtbank in het Marengo-proces dinsdag gewraakt. Volgens de advocaat wordt zij belet om verzoeken in te dienen en dat wekt de schijn van partijdigheid.

Weski wilde dinsdag een presentatie geven waarin ook communicatie van Nabil B. zou zijn opgenomen. Vanwege de gevoeligheid besloot de rechtbank dat dit achter gesloten deuren moest plaatsvinden of dat de communicatie schriftelijk aan het OM zou worden verstrekt.

Hieruit blijkt volgens Weski de partijdigheid van de rechtbank en daarom wraakte ze de rechtbank. De advocaten van Mohamed R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, sloten zich aan bij de wraking.

Bij een wraking kijken andere rechters, een zogenoemde wrakingskamer, of er inderdaad sprake is van partijdigheid. Als dit geval is, worden de rechters vervangen. Dat heeft grote vertraging tot gevolg. Of de wrakingskamer dinsdag nog bijeenkomt, is onduidelijk. Het is de derde keer dat de rechtbank wordt gewraakt.

De met de telefoon van kroongetuige B. verstuurde berichten hielden de gemoederen dinsdag behoorlijk bezig. Een deel van de communicatie lekte tot frustratie van het OM en de verdediging van B. uit via het AD.

De berichten waar het om gaat, zijn in 2017 en begin 2018 verstuurd met de telefoon van B. Hij had deze iPhone 5 in zijn cel en verzweeg lange tijd dat hij hier gebruik van had gemaakt. B. communiceerde met onder anderen zijn partner, zus, broer en medegedetineerde.

Eind juni werd een deel van de gesprekken tussen B. en zijn partner al openbaar. Uit die communicatie rees een beeld van een kroongetuige die er financieel alles uit wilde halen in ruil voor zijn verklaringen.

Advocaat B. spreekt van 'tendentieuze' berichten

Het AD publiceerde dinsdag een artikel dat het hierboven omschreven beeld versterkt. "Ik ga zorgen dat je alles krijgt. Dan kun je kiezen. Komen ze met shit? Dan lig ik krom. Maar ze gaan hun best doen. Ik weet dat. Maak je geen zorgen om geld. Ik ga dat regelen", citeert de krant een bericht van B. aan zijn zus.

Uit de berichten in het AD zou afgeleid kunnen worden dat familieleden van B. ook een dubieuze rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van afspraken met het OM over geld.

Dat is ook precies waarom Peter Schouten, een van de advocaten van B., maandag via een kort geding tevergeefs probeerde de publicatie te voorkomen. Schouten herhaalde dinsdag tijdens de zitting dat de berichten uit hun verband zijn getrokken en daardoor een "tendentieus, vals en onjuist" beeld schetsen. Volgens de raadsman is iemand erop uit de familie van B. zwart te maken.

Het OM denkt dat het openbaar bespreken van berichten door Weski ook onbedoelde negatieve effecten kan hebben. De officier van justitie stelde de advocaat voor om de berichten via het OM aan het dossier toe te voegen. Als de kroongetuige dan volgende week gehoord wordt, kunnen ze aan hem worden voorgelegd. Hier stemde Weski niet mee in.

OM hekelt lekken naar media

Tegelijkertijd sprak het OM zijn ongenoegen uit over het lekken van de berichten naar de media. Ook in de misdaadpodcast De Willem zei een journalist berichten te hebben ingezien.

Volgens het OM kan het niet anders dan dat een of meerdere advocaten de berichten hebben gelekt. De officier van justitie vroeg de rechtbank dan ook om raadslieden niet langer toe te staan de berichten in te zien op een eigen laptop. Er werd voorgesteld om de advocaten de communicatie te laten bestuderen op een politiebureau.

De rechtbank moet hier nog over beslissen. Woensdag gaat de zaak verder. Het verhoor van de kroongetuige staat gepland op 21 en 22 september.