De advocaat van kroongetuige Nabil B. heeft dinsdag bij de opening van de zitting in het Marengo-proces laten weten dat de dood van Peter R. de Vries een verwoestende invloed op het verdedigingsteam heeft gehad. Persoonlijk zou Onno de Jong liever niet meer aan deze rechtszaak willen meedoen, maar "we moeten voort".

Dinsdag is de eerste zitting sinds het overlijden van De Vries op 15 juli. De rechtbank stond stil bij de dood van de misdaadjournalist en zei geschokt te zijn. De Vries stond de kroongetuige in het Marengo-proces bij als vertrouwenspersoon.

De Jong zei dat hij en ook raadsman Peter Schouten onlangs aan de rechtbank hebben laten weten dat B. ondanks alles weer in staat is te verklaren.

"Voor Nabil is het de derde keer dat hij na de moord op iemand uit zijn directe omgeving moet opstaan en door moet", aldus De Jong. De advocaat doelt op het doodschieten van de broer van B. in maart 2018 en de moord op de toenmalige advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, in september 2019.

"Ik zou niet meer willen verschijnen in Marengo, het meest verziekte, vergiftigde proces ooit", aldus De Jong. Hij typeert de moorden als "de meest trieste reeks in de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht". Het zorgt er volgens hem voor dat alle motivatie om deel te nemen aan het Marengo-proces is verdwenen.

De advocaten en B. zullen echter alles in het werk stellen om de rechtszaak tot een goed einde te brengen en verwachten dat ook van de overige deelnemers.

'Tijd om te laten zien waar rechterlijke macht voor staat'

De advocaat sprak ook de rechtbank aan om op te staan. "Tijd om te laten zien waar de rechterlijke macht voor staat." En "het is tijd om alle betrokkenen het vertrouwen te geven dat de rechtsstaat zich niet laat intimideren".

In een eerste reactie stond ook het Openbaar Ministerie (OM) stil bij de dood van De Vries en zei mee te leven met de nabestaanden.

Het Marengo-proces draait om een aantal liquidaties en voorbereidingen daarop. De rechtszaak met Ridouan T. als hoofdverdachte staat dinsdag en woensdag in het teken van onderzoekswensen die ingediend kunnen worden door de advocaten. Vanaf 20 september zal B. weer worden gehoord.