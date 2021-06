De advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben woensdag in de rechtbank van Amsterdam weersproken dat er geld is betaald aan hun cliënt in ruil voor zijn verklaringen. Dinsdag werden er berichten getoond van B. waaruit je zou kunnen afleiden dat hij flink betaald wilde worden voor zijn rol als kroongetuige, iets wat wettelijk niet mag.

Volgens advocaten Peter Schouten en Onno de Jong, die Nabil B. bijstaan, is er nooit met hun cliënt gesproken over geld, alleen over de kosten van "letterlijk enkele honderden euro's" voor de beveiliging van zijn vriendin.

De reactie van de raadslieden volgt op berichten die dinsdag in de rechtszaal werden getoond, afkomstig van de telefoon van B. Hij had deze in de periode eind 2017, begin 2018 op zijn telefoon, juist rond de tijd dat hij zijn handtekening onder een overeenkomst met de Staat zette. Een telefoon waarvan B. het bestaan in 2020 toegaf, na daar eerder onder ede over te hebben gelogen.

De inhoud van deze telefoon is nu grotendeels vrijgekomen en ingezien door advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra die onder andere Mohamed R. bijstaan. Zij lieten dinsdag enkele van de berichten zien uit de communicatie tussen B. en zijn partner.

Die berichten bevatten teksten als: "Buiten kenden ze mij niet. Nu hebben ze een zaak met me die ze eindelijk na jaren hebben en dan willen ze me een Fiat Punto geven, hehehe. Dikke lul. Maximale of doei."

En weer een ander bericht: "Dit gaat de grootste zaak ooit worden kwa liqui (liquidaties, red.) Mogen we dan ook het maximale eruit halen? Ja, eerst 62828 jaar gaan discussiëren etc zodat iedereen hoofdpijn heeft. Wegtrappen en klaar? No way helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent."

Volgens Flokstra en Meijering is het een sterke aanwijzing dat B. betaald is, omdat hij kort na deze berichten zijn goedkeuring heeft gegeven aan de overeenkomst.

Daar klopt niks van, aldus Schouten en De Jong. "Het is private, verongelijkte, humeurige pillowtalk van een man tegen zijn vrouw als hij boos op iemand is", zijn de woorden van de raadslieden. "Er is geen sprake van een koopgetuige."

Advocaten wijzen op hoge kosten voor beveiliging

De advocaten van B. wijzen erop dat het heel veel geld kost "om de rest van je leven beschermd te worden tegen grote criminelen die jou en je naasten willen doden". Beveiliging die volgens Schouten en De Jong slecht werd geregeld, en nu nog steeds. De twee raadslieden zijn bereid om de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie vertrouwelijk inzage te geven in de maandelijkse kosten van deze voorzieningen.

De Jong wilde ook nog graag ingaan op het bericht waarin B. zegt te weten dat kroongetuige Fred Ros een renteloze lening van 1,8 miljoen euro heeft gekregen. De Jong heeft Ros bijgestaan en B. zei hierover: "Dus Onno weet precies hoever hij kan gaan".

De Jong ontkent dat hij met de kroongetuige sprak over riante geldbedragen. "Ik bemoei mij nooit met het geld en ik weet er niets van. De berichten en bedragen schaar ik onder grootspraak", aldus de advocaat. "Mijn naam wordt ten onrechte verbonden aan negatieve berichten. Men heeft kennelijk geen idee wat dit doet met de situatie rondom mijn veiligheid en die van mijn gezin."

OM hekelt werkwijze verdediging

Het Openbaar Ministerie (OM) zei in reactie op de berichten zich nog niet in staat te achten om op dit moment een standpunt in te nemen over de relevantie van de berichten die door de verdediging zijn gepresenteerd.

Wel hekelen ze de manier waarop de berichten in het openbaar zijn gepresenteerd en dat de verdediging er een eigen invulling aan lijkt te geven. De implicatie dat de kennis van B. over de lening aan Ros van De Jong komt, wordt door het OM betwijfeld.

Woensdag is de laatste zitting in het Marengo-proces voor de zogenoemde zomerstop. In september gaat de zaak weer verder.