Uit berichten die zijn verstuurd door kroongetuige Nabil B. aan zijn partner blijkt volgens de advocaten van verdachte Mohamed M. overduidelijk dat hij enkel een financieel motief had om te verklaren. Ook zou hij zijn positie als kroongetuige hebben gebruikt om dit af te dwingen. Dat is dinsdag duidelijk geworden in het Marengo-proces, waarin Ridouan T. hoofdverdachte is.

De berichten zijn afkomstig van de telefoon die B. in de periode van eind 2017 tot begin 2018 op cel had. De communicatie is onlangs vrijgegeven en is ingezien door advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra.

Volgens de raadslieden zijn de berichten relevant omdat het verboden is een financiële tegenprestatie te bieden voor verklaringen. Of dat ook is gebeurd, is nog de vraag. De advocaten willen hierover meer duidelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM).

"Dit gaat de grootste zaak ooit worden kwa liqui (liquidaties, red.)", aldus B. in een bericht. "Mogen we dan ook het maximale eruit halen?" Het Marengo-proces draait om verschillende moorden, pogingen daartoe en voorbereidingen daarop.

"Buiten kenden ze mij niet. Nu hebben ze een zaak met me die ze eindelijk na jaren hebben en dan willen ze me een Fiat Punto geven, hehehe", in weer een ander bericht. "Dikke lul. Maximale of doei."

Kroongetuige ziet zichzelf als kip met gouden eieren

Nabil B. haalt in zijn communicatie een andere kroongetuige aan, Fred Ros. B. zegt te weten dat Ros 1,8 miljoen euro heeft gekregen voor zijn verklaringen in het liquidatieproces Passage, details die nooit zijn vrijgegeven.

Saillant detail is dat een van de huidige advocaten van B., Onno de Jong, Ros heeft bijgestaan. "Dus Onno weet precies hoever hij kan gaan", schrijft de kroongetuige hierover.

"Deze getuige gaat herrie maken", aldus B. "Dan gaat iedereen terugkrabbelen", verwijst hij naar het OM. Hij typeert zichzelf als de "kip met de gouden eieren."

Volgens Meijering zijn er sterke aanwijzingen dat het OM de kroongetuige uiteindelijk financieel tegemoet is gekomen, gezien de vele verklaringen die B. uiteindelijk heeft afgelegd. Er moet dan ook duidelijkheid komen over het tot stand komen van de deal met de kroongetuige.

"Uit de berichten blijkt dat hij een crimineel is die nooit zal veranderen, die vindt dat leugens om bestwil geen leugens zijn en die vooral uit is op geld. Veel geld", houdt Meijering de rechtbank voor. "En hij deinst er niet voor terug om een boekje open te doen over de vertrouwelijke gesprekken met het team getuigenbescherming (TGB)."

De advocaat doelt hiermee op de opmerkingen van de kroongetuige tegen zijn partner dat hij net als Astrid Holleeder een boek gaat schrijven en dat hij dan ook details vrijgeeft over het TGB. Hij draagt zijn vriendin op om in het geheim gesprekken op te nemen met het TGB, dat hij typeert als "ratjes".

Het OM zal op een later moment reageren. Ook de advocaten van B. zijn om een reactie gevraagd. Zij zeggen eveneens op een later moment met een reactie te komen.

B. was zelf niet aanwezig omdat hij kampt met medische problemen en daardoor niet in staat is te verklaren.