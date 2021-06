Kroongetuige Nabil B. is vanwege medische problemen nog steeds niet in staat te verklaren in het Marengo-proces dat maandag is hervat. Zijn advocaat Onno de Jong laat weten dat er inmiddels een medisch traject is gestart. Zodra B. zich beter voelt, zal hij weer getuigen.

Volgens De Jong spelen de problemen tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de kroongetuige ook nog steeds, maar is een belangrijk probleem wat betreft de veiligheid opgelost. Er moeten volgens de raadsman nog dingen worden geregeld, maar deze kwestie "staat verklaren niet meer in de weg".

Het Marengo-proces, met Ridouan T. als hoofdverdachte, gaat de laatste zittingsdagen vooral over de problemen met de kroongetuige en niet de inhoud. Die problemen zijn nu prangender, omdat het de bedoeling is om twee feiten te behandelen waarvan B. wordt verdacht en waarover hij als kroongetuige belangrijke verklaringen heeft afgelegd.

Als verdachte hoeft B. niet te verklaren, omdat hij zichzelf niet hoeft te belasten. Maar voor een kroongetuige geldt een verklaringsplicht. De Jong zegt dat de gebeurtenissen van de laatste maanden "een enorme wissel hebben getrokken op de gezondheid van Nabil B.". Het is niet duidelijk welke problemen er precies spelen, maar De Jong zegt medische stukken te kunnen overhandigen aan de rechtbank.

De Jong vertelt dat er voor een maandenlange onderbreking in het Marengo-proces nog een aantal zittingen is. B. kan deze onderbreking gebruiken om te herstellen. "Want het is met hem begonnen en het gaat met hem eindigen", verduidelijkt De Jong, die benadrukt dat de kroongetuige weer wil gaan verklaren. Wel vroeg hij om toestemming om B. te laten vertrekken.

Verdediging wil meer duidelijkheid

De advocaten van de medeverdachten willen meer duidelijkheid over de medische situatie om te kunnen beoordelen of B. zich met recht op deze problemen beroept om te zwijgen. Daarnaast willen van het OM horen of met de weigering om nog te verklaren de kroongetuigendeal tussen de Staat en B. nog geldig is.

Het OM moet hier nog op reageren. De rechtbank zal dan moeten beslissen hoe het verder moet.