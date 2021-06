Kroongetuige Nabil B. is weer aanwezig in de rechtbank van Amsterdam in het Marengo-proces nadat hij eerder had laten weten voorlopig niet meer te zullen spreken. Zijn advocaat Onno de Jong laat vrijdag weten dat er nu ook problemen spelen van medische aard en B. mede daarom geen verklaring zal afleggen.

De raadsman wil dit graag toelichten, maar niet in aanwezigheid van anderen. Dit verzoek is door de rechtbank afgewezen.

De medische problemen zouden al geruime tijd spelen, maar waarom die nu van invloed zijn kan De Jong niet zeggen. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de verdere verloop van dit proces.

De kroongetuige liet onlangs weten voorlopig geen verklaring meer te willen afleggen omdat er problemen zijn ontstaan tussen hem en de Staat over de veiligheid van B. en zijn gezin. Op de vraag of die problemen er nog steeds zijn, antwoordde De Jong: "Zo zou je dat kunnen stellen."

B. is vrijdag wel aanwezig omdat het dossier genaamd Roos en Doorn wordt behandeld. Dit gaat over de vergismoord op Hakim Changachi en de mislukte poging op het eigenlijke doelwit Khalid H. in januari 2017. B. is naast kroongetuige ook verdachte en daarom moet hij aanwezig zijn.