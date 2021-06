Advocaten Guy Weski en Jan-Hein Kuijpers hebben donderdag opheldering gevraagd over het filmpje van misdaadblogger Martin Kok dat is aangetroffen op de telefoon van kroongetuige Nabil B. Het Openbaar Ministerie (OM) ontkent dat de beelden die stammen uit 2016 doelbewust achter zijn gehouden.

Het gaat om een telefoon die door kroongetuige B. in 2017 vrijwillig is overhandigd aan de politie na zijn aanhouding. Uit het zogenoemde proces-verbaal van bevindingen, in handen van NU.nl, valt af te leiden dat het filmpje van Kok destijds is aangetroffen.

De officier van justitie zei donderdag echter op de zitting dat de beelden pas in oktober 2020 zijn gevonden, nadat er opnieuw technisch onderzoek is gedaan naar de telefoon. In het proces-verbaal staat echter: "Toen Nabil B. op 14 januari 2017 werd aangehouden had hij onder meer een Apple iPhone 6 op zak, die in beslag genomen werd."

"Tijdens het onderzoeken van de data van deze iPhone werd een kort filmpje aangetroffen, waar een manspersoon op was te zien die ambtshalve werd herkend als zijnde Martin Kok."

NU.nl heeft navraag gedaan bij een van de advocaten van B., Peter Schouten die laat weten dat "het de overweging is van het Openbaar Ministerie om dit nu in te brengen en het is aan het Openbaar Ministerie om daar iets op te zeggen", aldus Schouten. "Wij wachten rustig af."

Beelden opgenomen vlak voor dood Kok

De beelden zijn ogenschijnlijk in het geheim opgenomen toen Kok in 2016 in de Rotterdamse uitgaansgelegenheid Leo's borrel was. Kok heeft hier op 26 november zelf een tweet over verstuurd. Het beeldmateriaal zou aan B. zijn verstuurd met een telefoon die door de politie wordt gelinkt aan Mohamed R. Onduidelijk is of laatstgenoemde de beelden heeft gemaakt.

Uit het proces-verbaal met bevindingen is af te leiden dat het filmpje diezelfde 26 november is ontvangen met de telefoon van B. en ook is afgespeeld. Kok is op 8 december 2016 doodgeschoten in Laren. Kuijpers vroeg op de zitting van donderdag of het beeldmateriaal inderdaad is ontvangen voor de moord op Kok, maar daar kon het OM geen antwoord op geven.

In welke context deze beelden zijn verstuurd, is niet duidelijk omdat het chatgesprek is verwijderd en niet meer kon worden teruggehaald.

Kroongetuige geen verdachte in zaak-Kok

B. is zelf geen verdachte in de zaak-Kok. Volgens justitie leverde de kroongetuige wel een bijdrage aan de moord, maar niet dusdanig dat er sprake was van "een doelbewuste actie van hem gericht op een liquidatie".

Of de ontdekking van het filmpje hier verandering in brengt, is onduidelijk. Het OM zal hier op een later moment vragen over beantwoorden.

De mislukte aanslag op Kok in juli 2016 en de moord op de misdaadblogger worden donderdag besproken in het Marengo-proces. Hoofdverdachte Ridouan T. zou de opdrachtgever zijn.