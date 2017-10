Missie in Mali wordt zaterdag weer opgestart

Daarmee zijn dan alle Nederlandse bijdrages aan missies weer operationeel.

De missies waren begin deze maand stilgelegd voor extra controles. Aanleiding was een snoeihard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over een mortierongeluk in Mali waardoor twee militairen omkwamen en een derde zwaargewond raakte. Met de extra inspectie wilde Defensie vooral het thuisfront ook gerust stellen.

In Kidal blijft de operatie nog even stilliggen. Hier zal een door Togolezen gerund hospitaal nog een extra medische inspectie krijgen van de hoogste medicus van Defensie. De OVV had kritiek op het hospitaal. Volgens de afgetreden minister Jeanine Hennis voldeed het ziekenhuis aan de eisen van Defensie.

Als de inspectie goed verloopt en er nog verdere garanties komen over medische evacuatie, kunnen ook de operaties in en rond Kidal worden hervat. De Duitse helikopters die voor medische evacuatie zijn bedoeld, zijn gewoon inzetbaar, aldus Defensie.