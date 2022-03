Lukida koppelt freelance kunstenaars, wetenschappers en bewegingsdocenten als creatieve vakdocenten aan basisscholen en BSO’s om incidenteel of structureel lesdagen te verzorgen. Ze verminderen hiermee de stress op de scholen, bezorgen leerlingen waardevolle dagen en helpen kunstenaars en vakdocenten aan extra inkomsten. Elke dag zijn tientallen docenten werkzaam, en elke maand helpen ze honderden scholen met het verminderen van de gevolgen van het lerarentekort.

Mabel Privée (24) is sinds de lente van 2021 een van de nieuwe vakdocenten van Lukida. Na haar opleidingen tot kunstenaar en onderwijsassistent is ze nu de Pabo gaan doen om nog beter in lesgeven te worden. Mabel is één van de ruim 300 vakdocenten van Lukida die de nood in het onderwijs helpen verlichten en de leerlingen inspirerende lesdagen bezorgen.

Passie en werk combineren

“Vijf jaar geleden ben ik afgestudeerd als allround uitvoerend artiest in combinatie met de opleiding voor onderwijsassistent. Na mijn afstuderen heb ik mijn eigen onderneming ‘Meepz’ opgestart en ben ik gaan werken op het podium en in de klas. Uitvoerend werk ik vooral als danseres, zangeres, actrice en maakster. Voor mij zijn dans, zang en drama hele mooie werkvormen om de creatieve ontwikkeling bij kinderen te stimuleren.”

Mabel heeft al op meer dan 100 scholen en al aan meer dan 1000 kinderen les gegeven. Van kleuters tot groep 8. “Naast het lesgeven ben ik parttime de Pabo gaan doen, om écht een verschil te kunnen maken in het basisonderwijs. Het is zo leuk om van de leerlingen terug te krijgen dat ze een geweldige dag hebben gehad. Ik ben heel blij te kunnen werken via Lukida.”

Fijne samenwerking

Mabel is heel erg blij met het initiatief van Lukida. De communicatie gaat snel en soepel. Daarnaast vindt ze het fijn dat ze haar eigen creatieve plan mag trekken en daar heel vrij in is. “Ik heb meerdere lesplannen zodat ik met elke school naar behoeften kan afstemmen wat ik ga doen. Ik waardeer het enorm hoe betrokken het Lukida team is, als zzp-er ben je alleen maar je kan altijd bij Lukida aankloppen om even te overleggen.”

Een vakdocent hoort met passie voor zijn vak voor de klas te staan. Mabel is van mening dat kinderen meer leren van ervaren en doen dan alles uit boekjes te lezen. Daarmee draag je bij aan een groei in de kwaliteit van creatief onderwijs en aan de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen helpen en inspireren

“Juist nu is kunst zo belangrijk”, stelt Mabel. “Na alle lockdowns zijn kinderen zoekende en kwetsbar. Kunst is de perfecte inleiding en uitnodiging om weer deel te nemen binnen het onderwijs, om de lockdown te verwerken en weer te kijken naar de toekomst en het leven.”

