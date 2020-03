Een ode aan de beste basketballer ooit

Het is geen vogel of vliegtuig, noch is het Superman. Het is His Royal Airness die vanaf de vrijeworplijn opstijgt en de bal al dunkend in de basket landt. Toen Michael Jordan met deze fabelachtige dunk - en tegen alle wetten van de zwaartekracht in - de titel van het Slam-Dunk Championship in 1988 veroverde, had hij al zolen van twee generaties Nike Air Jordans versleten.