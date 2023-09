Max Verstappen leek vrijdag in Japan wat recht te willen zetten na het slechte weekend in Singapore. De RB19 leek bevrijd op het snelle Suzuka. Daarachter zit het dicht bij elkaar, al dreigt er een probleem voor Ferrari.

Met een glimlach blikte Verstappen terug op de twee vrije trainingen. "Het was weer genieten om met de auto te rijden. Het voelde erg goed aan vanaf de eerste ronde", stelde de Nederlander, die erop vertrouwt dat hij een goede kans heeft op poleposition en de overwinning.

Een week geleden ontbrak Verstappen in de strijd vooraan. Zo bleek meteen hoe spannend het kampioenschap is als het is verlost van de ijzeren greep van de WK-leider. "Ferrari en McLaren lijken nu ook weer dicht bij elkaar te zitten", zei hij.

Lando Norris was zelf niet tevreden, al was de snelheid er wel bij McLaren. "De auto ging alle kanten op, dus het voelde niet heel goed aan", stelde de Brit, die de derde tijd reed in de tweede vrije training. "Toch zaten we voor een vrijdag heel dicht bij Red Bull, dus dat is bemoedigend."

Dat wil niet zeggen dat Norris zichzelf Verstappen ziet uitdagen. Op de vraag of hij kans maakt op de winst antwoordde de McLaren-coureur gevat: "Heb je de rest van het seizoen niet gezien?"

Charles Leclerc klokte in de Ferrari de tweede tijd. "We zitten dichter op de concurrentie dan verwacht, dus het was een positieve dag." Zijn teamgenoot Carlos Sainz voegde toe: "Maar we zijn wel terug bij het beeld van de races voor Singapore. Red Bull is weer erg sterk."

Verstappen doet racesimulatie op experimentele band

Red Bull is de snelste, maar de vraag is hoe Ferrari en McLaren zich tot elkaar verhouden. Verstappen zelf stelde dat zijn racesimulaties er op vrijdag goed uitzagen, maar heel veel informatie daarover was er niet.

Het was een ongebruikelijke vrijdag waarop in beide trainingen relatief korte longruns werden gedaan. De tweede training werd bovendien voor het einde al stilgelegd omdat Pierre Gasly met zijn Alpine de bandenstapels in dook.

Verstappen reed in de eerste vrije training twee korte simulaties op de softbanden en de harde banden. In de tweede training deed de Red Bull-kopman een langere run op de prototype C2-band die Pirelli heeft meegenomen.

Enkele andere coureurs deden dat ook in de eerste training, maar Verstappen was de enige die het in de tweede sessie probeerde. Echt nuttige informatie voor de buitenwacht leverde het niet op, maar Pirelli was er ongetwijfeld blij mee. In de race wordt deze band niet gebruikt. Dan is de 'normale' C2 van Pirelli de mediumband.

Achilleshiel Ferrari ligt in Suzuka op de loer

De Ferrari-coureurs gebruikten die mediumband wel voor een long run in de tweede training. De gemiddeldes kwamen aardig overeen met wat Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri lieten zien, maar Sainz en Leclerc weten dat er een potentieel probleem op de loer ligt.

Met een asfalttemperatuur van 40 graden en de slingerende eerste sector loopt de bandentemperatuur snel op. De coureurs noemen dat 'deg', oftewel bandendegradatie. De band wordt dan te heet, waardoor het rubber de normale weerstand op het asfalt verliest en de band dus steeds meer gaat glijden.

Dit glijden zorgt ook weer voor slijtage. Het kost allemaal erg veel rondetijd. Dat is normaal de achilleshiel van de Ferrari SF-23.

Misschien stelt het de Scuderia enigszins gerust dat dit in de racesimulaties niet direct terug te zien was, al ging dat maar over maximaal zeven à acht ronden. Een racestint duurt langer.

Carlos Sainz in de pitsstraat van Suzuka. Foto: Getty Images

Mercedes worstelt op Suzuka

De McLaren staat minder om dit fenomeen bekend, dus dat geeft Norris en Piastri goede papieren. Mercedes zou met zijn doorgaans sterke bandenbehoud moeten profiteren, maar het liep vrijdag nog niet goed bij het team van Lewis Hamilton en George Russell.

"Het was een lastige dag voor ons", zei Hamilton. "Ik voelde niet het vertrouwen in de auto, en dat hielp niet mee. We konden de juiste balans niet vinden en uiteindelijk had ik ook last van oververhitte banden."

Ook Mercedes worstelde dus met de temperatuur in de banden. Dat geeft wel aan hoe lastig het rubber het heeft op Suzuka. "De degradatie is heel hoog, dus dat wordt interessant zondag", voegde Russell toe. De Engelsman verwacht een potje bandenmanagement.

Pirelli verwacht tweestopper Simone Berra van Pirelli: "Het lijkt er na twee trainingen op dat de slijtage meevalt, maar de bandendegradatie is heel hoog. Al was dat verwacht met de hoge baantemperatuur. We dachten dat het krap zou zijn tussen een eenstopper en een tweestopper, maar nu slaat de balans steeds meer uit naar twee pitstops."

Pérez kan Verstappen niet bijhouden

Sergio Pérez ontbrak weer boven in de tijdenlijsten, wat de Mexicaan wel vaker overkomt op vrijdagen. Het probleem is dat de teamgenoot van Verstappen die lijn regelmatig doortrekt in de kwalificatie, maar Pérez vertrouwt erop dat het goed komt.

"Vanmorgen was de balans een beetje zoek", verklaarde hij de seconde aan rondetijd die hij moest toegeven op Verstappen. "Maar we weten nu welke kant we op moeten met de afstelling. Het ziet er veel beter uit dan een week geleden, dus ik kijk uit naar de kwalificatie. Ik denk dat we zowel zaterdag als zondag sterk zullen zijn."

Zijn teamgenoot kan Pérez desondanks niet bijhouden. Alles wijst erop dat Verstappen een weekend als vanouds kan neerzetten in Japan. De concurrentie heeft er even van mogen genieten, maar meer dan één weekendje lol gunt de regerend wereldkampioen zijn achtervolgers niet.